El Algeciras, ante un escenario para valientes

El Algeciras CF visita este sábado uno de los coliseos de la Primera Federación. El equipo de Iván Ania saltará al césped de El Arcángel (17:00) para medirse al Córdoba CF, un histórico que acaba de desembarcar en la categoría y tiene la meta clara de volver cuanto antes al fútbol profesional. La cita abre la octava jornada del grupo I y se presenta como uno de los duelos más atractivos para una afición algecirista que se va a desplazar con varios centenares de hinchas.

El Algeciras encara una de las salidas más exigentes y bonitas de la temporada en un momento bueno a pesar de las sensaciones que dejó el último empate en casa ante el Unionistas de Salamanca. Los albirrojos acumulan cuatro partidos sin perder y han saldado con victoria sus dos últimos desplazamientos (Badajoz y Ceuta). Los de Ania, con once puntos, podrían asaltar los puestos de playoff de ascenso en los que se mueve el Córdoba desde que arrancó el campeonato. Los blanquiverdes, con 16 puntos, marchan al acecho de los colíderes Racing de Ferrol y Linares.

Alineaciones probables Córdoba CF: Carlos Marín; Puga, José Cruz, Gudelj, Calderón, Diarra, Javi Flores, Carracedo, Kike Márquez, Cedric Teguia y Casas. Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Amoah o Van Rijn, Jordi Figueras, Tomás, Unai Veiga, Pepe Mena, Iván, Romero, David Martín y Elejalde. Árbitro: Francisco José Ortega Herrera (Puerto de Sagunto). Hora: 17:00 (8ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: El Arcángel de Córdoba. Antecedentes: El Algeciras logró su primera victoria a domicilio ante el Córdoba CF en su última visita (0-1), en la temporada 19-20 en la Segunda B.

Ania, sin sancionados, tiene más o menos los mismos hombres que viene utilizando en las últimas semanas ya que Admonio, Borja Fernández y Ferni se mantienen fuera de combate. El que podría estar de vuelta es el central Nico Van Rijn, que apenas ha podido disputar un par de encuentros por culpa de unas molestias que se complicaron. La gran incógnita tiene nombre propio: Roni. El delantero se llevó un golpetazo en un hombro ante el Unionistas y ha pasado la semana entre algodones. Lleva colgado el cartel de duda aunque lo lógico es que no juegue si no está al cien por cien.

La alineación cambiará después de que el entrenador haya repetido en tres ocasiones. Si Roni descansa, Ania podría meter a David Martín en banda y montar un once con Álvaro Romero como referencia. También podría dar la oportunidad a Mizzian -el otro punta nato- o incluso meter a David Martín y Mizzian. En defensa, Nico Van Rijn aspira a recuperar su sitio y, tras los dos últimos partidos, Amoah podría ser el sacrificado.

"Es un partido motivante, en el que al buen jugador le gusta ese ambiente, y al que le puede la presión, se minimiza. Es uno de los campos más bonitos del grupo y tenemos que tener nuestra mejor versión si queremos ganar allí", manifestó Ania este viernes en la previa con unas palabras que se pueden entender a modo de guante tendido a sus jugadores.

"Solo pensamos en la victoria. Sabemos que es un campo difícil, no solo por el escenario, también por el rival. Es un equipo muy presionante, que tiene muchos recursos y muchos mecanismos de inicio. Tiene un banquillo que no baja el nivel respecto a los titulares. Es una plantilla de las mejores de la categoría y tiene el objetivo del ascenso", explicó el técnico, que subrayó la importancia de "no conceder nada".

"Es fundamental intentar dejar la portería a cero", remarcó Ania, consciente de que el Algeciras está teniendo dificultades para mantener intacta su portería y de que delante tendrá al conjunto máximo goleador del grupo.

Sobre el Córdoba CF, Ania reiteró su impresión: "Es un equipo muy bueno. Visto desde fuera, hecho para ascender. Con un entorno de categoría superior, tanto el estadio como la afición. Pero las notas son en junio, no en septiembre, así que de aquí a junio pueden pasar muchas cosas y todos tenemos opciones de todo".

Con todo, el técnico cree que el Córdoba no es invencible pese a sus virtudes. "Todos los equipos tienen debilidades, igual que sus virtudes. Ellos son un equipo muy bueno, con una idea de juego muy clara: combinativos y con una presión alta que te ahoga. Pero también tienen sus debilidades, que intentaremos penalizarlas", apuntó.

Tras un comienzo arrollador con cinco victorias, el Córdoba sufrió su primera derrota y empató después a domicilio. "Ellos vienen de hacer un punto de seis y no tengo dudas de que van a salir muy enchufados para intentar ponerse rápido por delante. Tenemos que ser conscientes de dónde vamos y saber que el error te penaliza. Tendremos que tener la personalidad para tener el balón, salir de su presión y hacerles daño", afirmó el asturiano.

Los albirrojos, que viajan este sábado a primera hora, intentarán emular el gran triunfo que cosecharon en El Arcángel la última vez que visitaron al Córdoba CF en la desaparecida Segunda B. El capitán algecireño Iván Turrillo marcó el camino de una histórica victoria.