El Córdoba, obligado a disipar las dudas

El Algeciras CF se va a encontrar este sábado (17:00) a un Córdoba CF dispuesto a disipar las dudas que se hayan podido generar tras el frenazo de las dos últimas jornadas. Los blanquiverdes, terceros a solo tres puntos del liderato, vuelven al calor de su público tras su primera derrota y un empate que cortaron el inmaculado arranque de cinco victorias consecutivas.

Germán Crespo, el técnico cordobesista, tiene las tres bajas por lesión de Ramón Bueno, Ekaitz Jiménez y el portero Pablo Picón. Sin las amplias rotaciones de otras semanas, sí que se esperan permutas en prácticamente todas las líneas. En defensa, José Cruz oposita para recuperar el puesto de central acompañante de Gudelj, mientras que en las bandas del ataque Cedric Teguia podría tener su opción de inicio. Alguna variante más a buen seguro que prepara el técnico granadino para tratar de sorprender y sumar tres puntos que devuelvan a su equipo al camino de la confianza plena.

El Sanse destrozó hace dos semanas una imbatibilidad que se había prolongado más de un año en El Arcángel, pero en Córdoba entienden que ese resultado no debe borrar de raíz todo lo bueno que el equipo blanquiverde ha construido junto a su afición desde que Germán Crespo se sienta en el banquillo. Desde el entorno, no obstante, consideran que la reacción debe ser inmediata para no entrar en lo que sería el primer bache de la temporada.

Crespo tiene claro qué le espera ante el Algeciras: "Mantiene un bloque importante y ha sido capaz de sacar buenos resultados fuera de casa. Digo lo mismo que en el partido ante el Castilla, es un equipo que por la propuesta de juego que tiene nos puede venir bien. Sí es verdad que a lo mejor no van a tener el ritmo del filial, pero es un equipo difícil, como todos los de la categoría", vaticinó.

Al técnico se le cuestionó por las claves para superar al equipo de Iván Ania: "Con nuestro juego, haciendo bien lo que hemos hecho en casa. Salir con intensidad y verticalidad en los primeros minutos y, sobre todo, teniendo la suerte que nos faltó ante el Sanse de abrir el marcador pronto o al menos llegar al descanso con el marcador favorable".

En cualquier caso, sabe Germán Crespo que el partido se puede alargar: "Si te puedes adelantar, mejor que mejor. Pero una cosa es lo que haya fuera y otra lo que hay dentro. Aquí se van a ganar muchos partidos en la última media hora y habrá alguno que se gane en el descuento. La temporada pasada ya pasó que llegamos algún día con 0-0 al descanso y luego fuimos capaces de golear", recordó. "Nos gusta adelantarnos en el marcador porque eso te da cierta ventaja, pero si no tenemos esa suerte, por lo menos buscaremos buenas sensaciones en la primera parte para tratar de ir a por el partido en la segunda", apostilló el granadino.

Germán Crespo, no obstante, anda molesto. Las críticas que ha recibido el Córdoba CF después de dos semanas sin conseguir la victoria no han sentado especialmente bien. "No se puede querer en el mes de noviembre estar en Segunda División", dijo.

"Vendrán rachas malas, aunque no creo que haya venido ahora"

"Sabemos que vendrán rachas malas, aunque yo no creo que haya venido ahora. El equipo, por sensaciones, debería haber sumado más puntos, sobre todo en el partido de casa. El otro día, empatar con el filial del Real Madrid, que te podía haber ganado, es importante. Y si Casas hubiera hecho el 0-2, estaríamos hablando de haber sumado otros tres puntos fuera de casa", comentó Crespo al ser cuestionado por ese momento que atraviesa su equipo.

El técnico no escondió cierto enfado cuando se le cuestionó qué mensaje habría que trasladar al entorno: "Yo no tengo que trasladar nada. Cada uno opina. De 13.000 socios que hay, a mí casi todo lo que me llega es bueno. No podemos tener a todo el mundo contento, pero yo hubiese firmado un inicio como el que llevamos hasta ahora".

Por todo ello, Germán quiso huir de las etiquetas de partido especial ante el Algeciras, sin restarle la importancia que tiene, como cualquiera de los que plantea el calendario. "Para nosotros es un partido más. Parece que venimos de cinco o seis derrotas consecutivas. Venimos de sumar un punto. Es verdad que es la peor racha desde que yo estoy aquí, pero venimos de sumar en un campo complicado y de perder en casa un partido que deberíamos haber ganado. Si en esos partidos las sensaciones hubiesen sido negativas, estaría preocupado, pero tenemos confianza en lo que estamos haciendo", reiteró.

En esa línea, el técnico aseguró que afrontan el partido "con la ilusión de volver a sumar de tres en tres, de poder brindarle a la afición otros tres puntos en casa". "Queremos cambiar el resultado que tuvimos ante el Sanse y seguir en la línea en que está el equipo. Yo estoy muy tranquilo, el equipo también. Lo comentamos en las primeras jornadas, que cuando se ganaba parecía que estábamos ya en Segunda División y esto es muy largo", recordó.

