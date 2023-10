El Algeciras y el Ceuta pugnan por dominar el Estrecho

El Algeciras CF y la AD Ceuta FC están citados este sábado (16:00) en el Nuevo Mirador para escenificar el Derbi del Estrecho, un partido de histórica rivalidad que se ha teñido de hermandad con la celebración de la Fiesta del Estrecho. Los anfitriones han preparado una fan zone en los aledaños del estadio para compartir con los aficionados caballas las horas previas a uno de los duelos más atractivos de la novena jornada del grupo II de la Primera Federación.

Además de todos los ingredientes de un derbi, el encuentro tiene especial relevancia para un Algeciras que se enfrenta a su primera reválida tras una derrota desde que tomó los mandos Lolo Escobar. Perdida la condición de invicto después de caer por la mínima en Murcia, los rojiblancos pretenden resetear para iniciar una nueva racha positiva.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho García; Ángel López, Juan Rodríguez, Yac Diori, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván Turrillo, Diego Esteban y Zequi. AD Ceuta FC: Pedro López; Fran Rodríguez, Redru, Capa, Danese, Lolo González, Meléndez, Antoñito, Doncel, Cedric y Pablo García o Dani Romera. Árbitro: Luis Bestard Servera (Palma de Mallorca). Hora: 16:00 (9ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El actual Ceuta logró la pasada temporada su primera victoria en el Nuevo Mirador (1-2) en su primer envite en Primera Federación. El enfrentamiento anterior se remontaba a la temporada 2018/19 en Tercera y se saldó con un 3-0 para los albirrojos.

No debería haber presión ya que el Algeciras marcha cuarto con 15 puntos (ocho por encima del descenso), lo que sí existe en el vestuario es la obligación de mantener la imagen competitiva que hasta ahora ha convertido el Nuevo Mirador en un fortín (10 puntos de 12).

Escobar esquivó las sanciones en Murcia (sigue teniendo apercibidos a Borja Fernández, Eric Montes e Iván Turrillo) pero mantiene las bajas de los lesionados Dani Merchán y David Martín, a los que se vuelve a unir con molestias Rodrigo Sanz. Además, el delantero Milosevic y el defensa César Benavides continúan esperando luz verdes a sus problemas burocráticos.

Lolo Escobar, enfermo

La duda en el bando local es si el entrenador tocará la fórmula del éxito de las siete primeras jornadas. "Tenemos un modelo de juego en el que tienes que creer y está saliendo bien. No por un partido puede haber una revolución, somos gente muy tranquila y no damos bandazos", manifestó Jorge Murga, el segundo de Lolo Escobar, que no compareció este viernes antes los medios al estar convaleciente por enfermedad. La presencia del míster en el banquillo es dudosa.

Murga trasladó con sus palabras el mensaje del jefe de la caseta: "El equipo tiene claro que cada punto lo vamos a celebrar", aseguró. "Sufrimos una derrota en un campo en el que se puede perder, pero estamos motivados para competir y para ganar. Estamos muy contentos porque es un grupo brutal".

"Cada punto lo vamos a celebrar"

El segundo preparador algecirista acepta que el revés "te enrabieta, te hace corregir más aún el partido" y da por hecho que este derbi no precisa demasiado motivación extra: "Sabemos que tenemos que hacernos fuertes aquí y es un día bonito para volver a hacerlo".

Murga define al Ceuta como "un equipo muy fuerte, pese a que viene de dos derrotas y un empate". "Es un rival que trata muy bien el balón, pero es rocoso a la vez y muy agresivo. Tiene un banquillo importante de jugadores que no están jugando ahora y es un rival con un presupuesto que es el que es, con un modelo asentado", argumentó.

"El Ceuta se nos asemeja"

"Creo que el Ceuta se asemeja a nuestras cualidades y el que domine el balón puede ser un poco superior al otro. Puede ser un partido táctico que se puede asemejar al del Córdoba", opinó Murga, que solo tiene elogios para los caballas: "Romero es un gran entrenador, sus equipos juegan muy bien al fútbol y trataremos de minimizar eso para hacer nuestro fútbol".

El cuerpo técnico del Algeciras se mantiene en el partido a partido: "Son 38 jornadas, vamos a jugar los mismos en casa que fuera y puntuar como visitante es muy complicado en la categoría. Ya pensaremos en los próximos viajes".