El Algeciras, de la catarsis al chasco ante el Linares (3-3)

De recibir un baño a lograr una épica remontada para terminar con un empate que sabe a poquísimo en el tiempo añadido. Así fue la montaña rusa de partido del Algeciras CF ante el Linares Deportivo, saldado con una igualada (3-3) en el primer encuentro de 2023 en el Nuevo Mirador. Con demasiado corazón y poca cabeza, el equipo de Iván Ania reincidió en sus errores y libró una lucha personal que pudo acabar con una catarsis cuando Álvaro Romero rubricó el 3-2 de penalti en el minuto 86... pero está visto y comprobado que esta temporada el Algeciras quiere complicarse la vida sí o sí en la Primera Federación.

El punto, el primero de los albirorjos en el nuevo año, pone a los de Ania con 23 puntos en la clasificación a la espera de que acabe la jornada para ver a cuánto queda el colchón con el descenso.

El Algeciras saltó al césped del Nuevo Mirador por primera vez en 2023 con un once muy diferente al que cayó derrotado en Valdebebas la semana anterior. Iván Ania revolucionó la alineación con la recuperación de los cuatro jugadores que venían de cumplir sanción (Tomás, Albarrán, Pepe Mena y Romero), pero la gra novedad se produjo en la portería, donde Juan Flere suplió a Pol Tristán. Nuevo relevo en una meta que no encuentra guardián desde que empezó el proyecto 22/23.

El primer sustito lo dio el Linares en buena parte porque el Algeciras comenzó con su primer balón regalado a los cuatro minutos. Cuero retrasado por Siddiki y contra de los azulillos que Hugo Díaz no pudo engatillar. No había salido del todo mal el conjunto de Ania, pero en el minuto 9 se produjo el primer mazazo: balón en banda izquierda para Sancris, que se escapó sin que Siddiki ni Albarrán le frenasen. El extremo puso el centro al que no llegó Flere ni la defensa y Abeledo remató fácil. El meta argentino tocó el balón pero como si nada. Primera llegada y 0-1.

A pesar de que Borja Fernández fue el único que intentó dar de claridad en el centro del campo, tras el gol, el partido se convirtió en un monólgo del Linares: los de Alberto González se adueñaron del balón y dieron un baño a un Algeciras como pollo sin cabeza, sin patrón más allá de manosear el cuero cerca de su área para, a menudo, rifarlo.

Los albirrojos probaron con un par de disparos de Roni y Romero, fuera del objetivo del marco contrario, pero fue un mero espejismo en un equipo bloqueado que estuvo sometido y pudo haber encajado el segundo. El Linares llegaba con sensación de peligro. La tuvo el exalgecirista Javi Duarte y sonaron los primeros pitos de la soberana afición del Mirador que asistía a un espectáculo de impotencia. Lo mejor es que el Linares no apuntillaba.

Y lo que es el fútbol, cuando peor estaba el Algeciras, logró el empate. Fue poco después de una acción en la que Romero remató alto un centro clavado de Albarrán que acabó en fuera de juego. Corría el minuto 38 cuando una acción pausada por Borja terminó en un centro desde la izquierda que Siddiki marcó en boca de gol. 1-1 y partido nuevo.

Los de Ania voltearon la tortilla por completo y pudieron remontar en un par de acercamientos antes del descanso, pero se pasaron de frenada y en el añadido fue el Linares el que volvió a mandar un directo al hígado: contra, boquete en la defensa y Hugo Díaz que batió con una picadita a Flere. Los de casa pidieron fuera de juego pero no lo fue.

El segundo tiempo arrancó con una clarísima oportunidad para el Algeciras, que perdonó el empate. Falló en boca de gol David Martín en una acción que empezó Roni y condujo Romero hasta dentro del área.

Entró mejor el Algeciras, con más presencia y control, buscando a un Roni que hacía daño a Lolo González, pero no atinaban los de Ania en los metros finales ante un Linares que parecía deshincharse por momentos y que lo pasaba mal sin la pelota.

Pero el reloj corría y el Algeciras no daba en el clavo... y seguía erre que erre al intentar sacar el balón desde atrás.

Los de La Menacha llegaron al área contraria sin perder la fe, con más corazón que cabeza, pero los disparos se estrellaban en un defensa o en el meta Ernestas.

Así fue hasta que se produjo la conexión Romero-Roni que tanto se echa de menos. El sevillano encontró al ovetense en el minuto 82 y el delantero marcó como mejor sabe. 2-2 y la remontada a tiro. Y tres minutos después acción de Alvarito Romero en el área chica ante Lolo, caída del '10' y penalti que tardó en pita el colegiado Bestard Servera. El pichichi rojibanco acertó y desató la locura en las gradas.

La catarsis se chafó en el primer minuto del tiempo añadido cuando un balón perdido en la zona ancha, donde Veiga debió entrar con todo, acabó en el terreno algecirista con el gol de Rodri para el 3-3 ante un Flere al que prácticamente le colaron todo lo que fue entre los palos.

Chasco enorme, una vez más, en el Nuevo Mirador.