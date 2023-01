El Algeciras mide sus verdaderas aspiraciones

En el límite del bien y el mal, como cantaba La Frontera. Así se presenta el regreso del Algeciras CF al Nuevo Mirador para su primer partido en casa de 2023. Después de la derrota sufrida en el último momento en Valdebebas y tras dos tropiezos seguidos, los albirrojos vuelven a estar más cerca del descenso que de la tranquilidad. Ganar al Linares Deportivo este sábado (19:00) se antoja fundamental para recuperar sensaciones en todos los sentidos y, sobre todo, para no complicarse la vida en el grupo I de la Primera Federación.

El Algeciras cierra la primera vuelta, una primera mitad de la temporada que ha tenido momentos de todo tipo, demasiados altibajos quizás, y que en el Nuevo Mirador ha sido deficiente. Los de Ania han perdido cuatro encuentros ya en su templo y solo han ganado tres de nueve en un 2022 que dijo adiós con el varapalo ante el Pontevedra. Los rojiblancos tienen la oportunidad de revertir esa dinámica con el comienzo del nuevo año para encarar una segunda vuelta que ya conoce sus horarios y que va a ser a cara de perro, especialmente en un mes de marzo megaexigente.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Admonio, Amoah o Van Rijn, Tomás, Borja, Siddiki, Pepe Mena, Roni, Romero y Ferni. Linares Deportivo: Ernestas o Samu Casado; Edu Viaña, Lolo González, Fran Callejón, Candelas, Rodri, Javi Duarte o Gelardo, Fran García, Fermín, Hugo Díaz y Abeledo. Árbitro: Luis Bestard Servera (Palma de Mallorca). Hora: 19:00 (19ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Tres visitas del actual Linares, todas con empates, la última con un 0-0 la pasada temporada. Muchísimas batallitas con el histórico CD Linares.

Con 22 puntos en la undécima posición, así inicia la 19ª jornada un Algeciras que solo tiene tres puntos de colchón sobre una lucha por el descenso que se aprieta. A los de Ania, de momento, no les alcanza para mirar hacia arriba, hacia una quinta plaza que está a ocho puntos de distancia. Queda un mundo, pero si el equipo no empieza a hacer los deberes en casa... mal asunto. Por delante, un Linares en mejor situación aunque atraviesa un bache de resultados que ha quedado camuflado por todo lo que conlleva la Copa del Rey y el haberse medido con un Segunda y un Primera. Los azulillos ya vuelven a tener los cinco sentidos en su pan de cada día.

¿Cómo llega el Algeciras a su regreso a casa casi un mes después? El conjunto de Ania se rearma ya que recupera de sanción a Tomás, Carlos Albarrán, Pepe Mena y Álvaro Romero, cuatro jugadores importantes que deberían volver a la alineación. El entrenador, eso sí, pierde por acumulación de amarillas al capitán Iván Turrillo (cumple su segunda ciclo) y a Jordi Figueras. Todo esto va a conllevar un cambio de cromos en un once que será bastante distinto al de Madrid, donde el equipo jugó mucho mejor de lo que dice el marcador, pero se condenó por los mismos errores que viene sufriendo desde que empezó la competición. Además, sale de la enfermería es el central Amoah, que se disputará con Van Rijn el puesto de Figueras.

El Algeciras no podrá contar aún con su primer refuerzo de invierno, el mediocentro Mario Ortiz, que se recupera de unas molestias musculares. La semana ha transcurrido sin novedades sobre más posibles llegadas o salidas, aunque ha salido a la luz el nombre del defensa Jon Sillero, del Bilbao Athletic, como opción para la retaguardia. La afición demanda un portero, pero de momento no hay señales que indiquen que los tiros van por ese camino.

"Máximo respeto al Linares"

Iván Ania encara con "el máximo respeto" la cita ante un Linares al que conoce bien y con el que ve "ciertas similitudes".

"Somos dos equipos similares en cuanto al juego y que la temporada pasada con presupuestos medio-bajos estuvimos arriba. Ahora, ellos van por delante aunque no vienen en su mejor dinámica. También tuvieron la Copa por medio, que pasa factura, pero es de los mejores equipos de la categoría. Mantiene el entrenador y un estilo muy reconocible. El Linares te exige estar al máximo nivel", aseguró.

Ania considera que hay que "estar más alerta que nunca" ante un rival que lleva siete jornadas ligueras sin ganar. "Le tememos mucho respeto porque conocemos bien al Linares. Le gusta tener el balón, arriba es vertical y tiene buen inicio de juego", advirtió.

"Tenemos que cerrar el grifo"

El entrenador del Algeciras asume que su equipo debe mejorar en el Nuevo Mirador: "En casa no estamos siendo fuertes y necesitamos una victoria sí o sí. Venimos de un buen partido en Valdebebas no acompañado de un resultado positivo y tenemos que ganar como sea para afrontar la segunda vuelta desde una posición más cómoda".

"Tenemos que cerrar el grifo de los goles", sentenció Ania. "Defender mejor, estar más acertados en las dos áreas, tener claro que llevamos encajando muchos goles... Los dos últimos partidos que ganamos son los que dejamos la puerta a cero. No podemos seguir a este ritmo porque si no nos va a costar los puntos de la salvación", advirtió el asturiano.

"El mercado está bloqueado"

Ania espera refuerzos pero insistió una vez más "en que antes deben producirse salidas porque no tenemos fichas libres".

"Confío en lo que tengo pero si lo podemos mejorar, me gustaría mejorarlo", confesó. "El club tiene los nombres de los que deberían salir y estamos de acuerdo qué posiciones tenemos que reforzar, pero si no hay salidas, no podemos ir al mercado. Estamos bloqueados", zanjó.