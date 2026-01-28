Monstruos o monstruitos

Cine, televisión y series, están llenos de monstruitos: Wolf Man (2025) muy criticada y no está tan mal; en El templo de los huesos dudamos quién tiene más maldad; Bring her Back (Devuélvemela), sobresaliente; Frankenstein de Guillermo del Toro hace agua por todos lados; también se han estrenado secuelas: Sé lo que hicisteis el último verano, Expediente Warren: el último rito, Strangers 2, Destino final, Black Phone 2 Y ¡Five Nights at Freddy’s 2; con Weapons me divertí mucho con su final; Sinners (Los pecadores), que es la que más me ha sorprendido.

Muchos padres me dicen que sus hijos son apasionados del cine de terror y me preguntan si deben dejar que vean este tipo de películas. Si les gusta el cine de aventura, con intrigas, misterios y, por supuesto monstruitos, pues que vean la serie Stranger Things.

Stranger Things es una serie muy apropiada, la recomiendo al 100 x 100. Claro que ha tenido temporadas más flojas, y momentos con bajones. Se estrenó en julio del 2016, siendo yo tutor de 4º de Primaria. Mis alumnos han crecido a la vez que los protagonistas. La recomendación es para adolescentes a partir de los 14 años, pero a mí me parece ideal para el alumnado de 6º de Primaria. Claro que tenemos violencia, pero para violencia dura la muerte de la madre de Bambi, y gente mala como la Doctora Kay, pero no llega a la maldad de la madrastra de Blancanieves.

¿Quién es el protagonista? ¿Eleven? No, es el grupo, ese es otro de sus aciertos; cada uno tenemos nuestro favorito, el mío es Dustin, pero para otros es Steve, Mike, Joyce, o Jonathan, por igual chico o chica. No existe una prevalencia sexual. Las relaciones del grupo son muy humanas, con sus conflictos, sus cabreos, incluso peleas, pero otro gran acierto es que reconocen sus errores, y se piden “perdón”. En muy pocas películas para adolescentes escucho esa palabra. La amistad es el arma contra el mal. La estrategia para resolver los problemas es la escucha, todos aportan ideas. El racismo y la homofobia no aparece, ni para las bromas.

Para monstruos peligrosos, y por desgracia reales, tenemos a Trump y sus SS, llamadas ICE, que ya han asesinado a más de treinta personas.