Hablemos de la Guerra Civil

La Fundación Cajasol, con la coordinación de dos personas reconocidas en sus respectivos campos como Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, vuelve a programar la semana que viene su cita anual de Letras en Sevilla, este año dedicado a la Guerra Civil, con el lema de La guerra que todos perdimos, y a la que acudirán personalidades de lo más variopintas en el campo de la historia y la política. En principio, un programa potente y atractivo, que sin embargo se ha visto alterado por la renuncia de dos invitados, militantes significados de la izquierda.

Ha comunicado el escritor David Uclés, flamante premio Nadal, que no viene porque no quiere unir su nombre a los de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, a los que acusa de “poner zancadillas a los valores democráticos”. Ignoro a qué valores democráticos se refiere el ilustre (es un decir) premiado. Espinosa de los Monteros, que sepamos, es un ciudadano muy educado y muy de derechas (vaya por Dios), que en el ejercicio de su libertad fundó un partido del que posteriormente se apartó; y José María Aznar fue un dirigente conservador, con sus aciertos y errores, presidente del Gobierno de España durante ocho años, entre otras cosas, y no como ahora, porque así lo quisieron una amplia mayoría de sus conciudadanos. ¿Estaría tan ofendido el ilustre galardonado si los organizadores hubieran invitado, por ejemplo, a Arnaldo Otegui? Seguro que no. Antonio Maíllo, sufrido coordinador de Izquierda Unida, se ha apresurado a caerse también del cartel, por entender que el título del encuentro invita a los convocados a adoptar una posición equidistante con respecto al hecho histórico de la guerra. Aprecio a Maíllo, hombre dialogante y conciliador, y me da que detrás de su decisión hay más presiones del entorno que otra cosa.

En cualquier caso, detrás de estas y otras opiniones que podemos leer, subyace cierta superioridad moral de la izquierda, consolidada a lo largo de los años por el mensaje sostenido por sus poderosas terminales culturales y mediáticas, que le impiden siquiera poner en discusión aspectos claves en la génesis de aquella guerra fratricida que, de tal destrucción, se hace incompatible con el concepto más puro de la victoria. Entiendo así la intención de los promotores con el encuentro, aunque da mucho más quedarse en casa al caliente sol de tanto premio degradado.