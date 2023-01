Mario Ortiz: "Sé lo que Iván Ania quiere y asumo el reto del Algeciras"

Mario Ortiz asume como un "reto" su fichaje por el Algeciras CF. El mediocentro recién aterrizado en el Nuevo Mirador, procedente del Pontevedra, ha expresado sus "ganas e ilusión" por la etapa que empieza a las órdenes de Iván Ania, un entrenador con el que ya triunfó en el Racing de Santander. "Sé lo que Iván quiere de mí y asumo el reto", ha afirmado este lunes en su presentación.

El experimentado centrocampista ha explicado cómo se fraguó su incorporación a las filas algeciristas: "Fue muy fácil. Hablé con Iván [Ania], se comentó la posibilidad de venir y una vez que se dieron las condiciones lo hicimos muy sencillo".

Mario Ortiz también se dejó asesorar por conocidos que han tenido o tienen vivencias en el Nuevo Mirador. "Hablé con Iván Crespo (portero de la pasada temporada) y con Jordi Figueras, y además lo que vi aquí me gustó cuando vine. Al míster lo conozco, sé lo que me va a exigir y eso también es pieza importante a la hora de decidirse".

El mediocentro ha subrayado que llega cargado de "ilusión, ganas y fuerzas" y deseoso por dejar atrás las molestias musculares que se produjo en su último partido con el Pontevedra, en la Copa del Rey. "Es verdad que no vengo en mi mejor estado o como me hubiese gustado, pero estoy haciendo un trabajo duro para estar cuanto antes posible. En cuanto sensaciones me encuentro bien", aseguró.

El rol de Mario Ortiz es cubrir una zona muy específica del equipo de Ania: "Sé que el entrenador me quiere de mediocentro posicional, que aguante la posición y que haga el fútbol que tengo dentro. Asumo el reto, sé lo que quiere y lo que necesita", remarcó.

A sus 33 años, Ortiz quiere seguir disfrutando del fútbol de alto nivel: "Voy a dar todo lo que tenga y a demostrar para qué se me ha firmado. Voy a dejar todo cada fin de semana porque es lo que va en mi esencia", sentenció el cántabro, que ha firmado hasta final de campaña pero deja abierta la puerta a una continuidad "si las dos partes dos estamos contentos".

El medio de Santander entiende que el Algeciras "está teniendo un poco de mala suerte" en general en lo que va de temporada. Y pone como ejemplo la derrota ocurrida el pasado domingo en Valdebebas: "Al equipo le llegan poco, el Madrid con media ocasión te hace dos goles en un partido que estaba siendo serio... incluso tuvo el 0-2, pero son momentos del fútbol que a veces te pasa a favor y otras a la inversa", analizó.

"Lo importante es hacerse fuerte sobre todo en casa", opinó Mario Ortiz. "El primer objetivo no hay que pensar muy lejos, sumar 47 puntos y ver dónde estás y hasta dónde puedes llegar", valoró.

"Estamos atentos al mercado"

Ramón Robert, el director general del Algeciras CF, presentó a Mario Ortiz como "un jugador con más de 160 partidos en Segunda división, que viene con ganas y fuerza y al que en breve lo veremos en el césped dándolo todo en el club".

El dirigente rojiblanco volvió a pedir "tranquilidad" a pesar de los últimos resultados (dos derrotas) para afrontar un mes de enero marcado por el mercado de invierno. "La parcela deportiva está en buenas manos. Esto es largo y ellos saben lo que se hacen. Hasta el 31 de enero pueden pasar cosas, salir oportunidades, haber movimientos o no. Tenemos máxima confianza en todos los que tenemos".

"Vamos a ver cómo evoluciona el mercado. En cualquier caso, estamos atentos como siempre", insistió Robert. "Y con tranquilidad. Ya vivimos un momento parecido antes de las fiestas y el equipo respondió. No hay ponerse nerviosos mirando abajo ni arriba".