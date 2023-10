El Ceuta de Antoñito desembarca en Algeciras motivado tras dos derrotas

La AD Ceuta FC desembarcará este sábado (16:00) en el Nuevo Mirador con un algecireño como abanderado de la nave, el exalbirrojo Antoñito, y con un equipo motivado tras haber enganchado dos derrotas seguidas y tres jornadas sin ganar. Los caballas, no obstante, aspiran a superar al Algeciras CF ya que también han protagonizado un buen arranque de temporada en el grupo II de la Primera Federación.

José Juan Romero, el carismático técnico del Ceuta, aseguró este viernes que no está preocupado por las últimas derrotas: "No hay preocupación. El equipo está trabajando muy bien, mereciéndose mucho más y no perdemos ni un segundo en valorar lo que anteriormente el resultado haya dicho. Estamos centrados en el partido frente al Algeciras y en revertir el resultado, pero no lo que hacemos que es fundamental. Podríamos tener dudas si la derrota te viene por hacer las cosas mal pero no es el caso. Estamos muy confiados y convencidos de lo que vamos a dar".

Romero asume que "es un partido especial" el Derbi del Estrecho. "Aunque la relación es muy buena entre aficiones, directivas y ciudades no deja de ser una rivalidad por la cercanía. Todos los partidos motivan mucho en esta categoría pero este es uno de esos encuentros que a todos nos gusta ganar por nuestra gente, tanto a ellos como a nosotros", reconoció.

El míster caballa sobrepone el juego a los dos últimos resultados: "Alguien que sabe mucho de esto me dijo que si volvemos a jugar frente al Castellón como el otro día, de diez veces perdemos una. En Linares, primo hermano. Cero dudas. A lo mejor ganas por casualidades o dinámicas y no llegas a ningún objetivo. En esta categoría si tú le perdonas al Castellón, este no te va a perdonar. Son dos derrotas dentro de una bestialidad de inicio en un campo muy jodido como es el Linares y después el Castellón. Dramatismo lo justo y estamos como soñaríamos terminar. A partir de ahí, a seguir creciendo pues estamos teniendo unas prestaciones extraordinarias y no porque lo diga yo, es por lo que se comenta o se dice", argumentó.

"El equipo me transmite sensaciones espectaculares por encima de lo que yo creía a estas alturas y estoy convencido que vamos a hacer un gran año", subrayó Romero.

José Juan Romero augura espectáculo: "Somos dos equipos que estamos por encima de lo que era la idea de cada club en la realidad y espero que se vea un buen partido pues cuando los equipos tienen una necesidad imperiosa como el año pasado que llegamos a diez puntos de ellos aunque también estaban en la zona baja a este año que todo es opuesto".

El entrenador avanzó que Saturday será la única baja, por lesión, y que Pablo García está recuperado. "Por lo demás, afortunadamente no tenemos ninguna baja".

El gerenense se deshizo en elogios a la afición caballa: "Lo de la afición ya me hago reiterativo, es espectacular y nos va a acompañar en Algeciras. Hay que ir a muerte en cada partido por el respeto que le tenemos a la afición y debemos darlo todo que es lo que estamos haciendo".

