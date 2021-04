Canillas, una demostración de confianza

El Algeciras CF ha recuperado para la causa a Jorge Canillas. El delantero correspondió a la confianza brindada por Salva Ballesta con un buen partido en su regreso a la titularidad el pasado domingo ante el Betis Deportivo. El malagueño, además, se erigió en el artífice de la victoria albirroja en el primer asalto de la lucha por el playoff a Segunda.

Canillas necesitaba un partido así, una demostración de confianza a sí mismo y al resto. El ariete, que apenas había podido lucir por una lesión, agarró el balón en el decisivo lanzamiento de penalti y marcó con templanza el tanto que aviva el sueño de todo el algecirismo.

"Estaba muy seguro de mí mismo antes del penalti y el capitán me lo ofreció, es de agradecer", explicó el artillero en referencia a ese momento clave en el que se decide quién va a lanzar la pena máxima. El encargado, por jerarquía, suele ser Iván Turrillo, un especialista. Sin embargo, el algecireño sabe cuándo un compañero necesita reivindicarse con un gol. Ya ha tenido este gesto con Edu Ubis, sin ir más lejos, y el domingo lo tuvo con Canillas.

Canillas, el refuerzo de ataque llegado a finales de enero, fue una de las sorpresas en el once de Salva. El malagueño debutó como titular en la ya lejana visita a Tamaraceite y desde entonces comenzó su particular calvario con unas molestias musculares que le sacaron de la dinámica. "Ya todo eso se queda atrás. Me he recuperado muy bien, he trabajado sin problemas y estoy muy feliz", aseguró.

Ante el Sanluqueño, el ariete disfrutó de minutos para despedir la primera fase, ya con el ascenso a la Primera RFEF en el bolsillo. Sin embargo, dada la buena racha de Ubis, nadie pensaba que Canillas fuese a tener esta oportunidad tan pronto. El punta dejó muchos detalles, se entendió con Alvarito Romero -le puso una asistencia que casi acaba en gol- y puso el broche con el penalti.

"Tenemos las ideas claras y se ve en el campo"

"Fue un partido importantísimo. Empezar con buen pie la segunda fase, ante el rival que teníamos delante.... Es muy importante. Hemos trabajado muy bien, tenemos las ideas claras y se vio reflejado en el campo", señaló el de Málaga.

Da la sensación de que Canillas, un tipo de delantero muy distinto a Ubis o a Romero, puede ser una pieza importante en esta fase de clasificación para el playoff a Segunda. Con menos carga en las piernas y más frescura, el goleador casi también la fisonomía del Algeciras a la hora de atacar, algo que descuadra también a unos rivales que han estudiado a fondo a los de Ballesta por lo hecho en la primera parte de la competición.

"Tenemos nuestro sueño y en el campo se ve porque creemos en el compañero de al lado, luchamos juntos y la unión hace la fuerza. Esta es nuestra filosofía", resalta Canillas, que valora el aliento de la afición: "Se nota mucho el apoyo".