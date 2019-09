El Algeciras CF pone a prueba su condición de invicto en una de las grandes fortificaciones del grupo IV de la Segunda B. El equipo de Emilio Fajardo visita este domingo (19:00, en directo por Footters) el Nuevo Vivero para medirse al CD Badajoz, uno de los favoritos para estar en la pelea por el ascenso. Ambos conjuntos llegan sin conocer la derrota a la cuarta jornada y los pacenses, además, no han recibido un solo gol. ¿Serán los albirrojos los primeros? El plan pasa por jugar sin complejos.

El Algeciras, que protagoniza su mejor arranque en la categoría desde la temporada 2004/05, viaja con tres de sus puntales entre algodones: Choco, Borja Vicent y Antonio Domínguez. El onubense Domínguez viene de haberse destapado ante el Nuevo Mirador con dos goles y una asistencia de ensueño que empujaron a la primera victoria de la temporada tras batir al Yeclano. Fajardo mantiene la baja por lesión de Dani Gallardo y continúa con la puesta a punto de Albert Alavedra y Jardel. Se vuelve a quedar fuera Francis Caturla y se cae de la convocatoria el delantero Antonio Sánchez, en su batalla particular por el '9'. Regresa a una citación Pablo Ganet tras su periplo con la selección de Guinea Ecuatorial.

Alineaciones probables CD Badajoz: Kike Royo; Toni Abad, Iván Casado, Morgado, Candelas; Héber Pena, Sergi Maestre, Caballero, Adilson; Gorka Santamaría y Dani Segovia. Algeciras CF: Lopito; Chocho, Borja Vicent, Pablo de Castro, Braganza; Cerpa, Almenara, Iván, Karim, Antonio Domínguez y Antoñito. Árbitro: Gálvez Rascón (madrileño). Hora: 19:00 (4ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Vivero, en Badajoz.

Fajardo ya ha demostrado que va a dar juego entre su amplia plantilla. El técnico no ha repetido alineación en las tres primeras jornadas y parece que en el Nuevo Vivero habrá novedades, pero, advierte el míster, sin renunciar a la idea de juego: tener el balón y ser protagonista. "Es un partido muy atractivo, de los que gusta ver", sostiene. Quedan las incógnitas de cómo se habrán recuperado de sus molestias Choco, Borja Vicent y Domínguez y en qué estado se encontrará Ganet.

"Nuestro sello no va a cambiar", asegura Fajardo. "Fuimos a Murcia sin complejos a intentar quitarles el balón y a ganarles pero sólo pudimos sacar el empate", recuerda el albirrojo, que considera que "el ponerte por delante en su casa es fundamental para poder ser algo más ofensivos y trastocar sus ideas para que tengan que arriesgar", explica.

El técnico del Algeciras, analizado el triunfo ante el Yeclano, da más valor a lo hecho y entiende que el bache que le costó dos goles fue menor del que pensó tras el partido: "No fueron tantos minutos, en 8-10 minutos malos nos castigó mucho el fútbol, pero como dijimos es una segunda parte para aprender", insiste. Fajardo, eso sí, concede que hace falta mayor contundencia defensiva porque "aunque se domine el juego esta categoría es así y te penaliza. Tenemos que hacernos más fuertes y que los equipos tengan que hacer mucho más para hacernos gol".

Fajardo espera a "un rival muy duro", un Badajoz que encuadra como "uno de los cuatro favoritos para jugar el playoff y ser campeón". "Ha hecho una gran plantilla, ha empezado muy bien, es un equipo que aún no ha recibido ni un gol y que maneja bien todos los ritmos de partido", analiza. "Tenemos que saber que tenemos armas para hacerles daño y no se les puede regalar nada", previene.

La última visita, con un triunfo en enero de 2006 El Algeciras vuelve al Nuevo Mirador después de casi trece años. La última vez que los albirrojos jugaron allí fue el 8 de enero de 2006, en Segunda B, y se saldó con una victoria por 1-3 con un doblte de Juan Pablo y un tanto de Juampe ante el anterior Badajoz a la refundación de 2012. Siete han sido las visitas algeciristas al Badajoz a lo largo de la historia en Segunda B con un resultado bastante positivo ya que tan sólo perdió en dos ocasiones. En el desaparecido Vivero los rojiblancos consiguieron la primera victoria a domicilio en esta categoría, concretamente el 16 de octubre de 1977 por 0-2 con goles de Galleguito y Asencio.

El míster del Algeciras repasó también el proceso de adaptación que el club está llevando a cabo a la categoría, una división mucho más profesional que requiere muchísimas horas de dedicación: "Hay gente que no lo sabe, pero el trabajo está siendo enorme desde la junta directiva para tener de todo", manifiesta. "Cuando intentamos compararnos poco a poco con esos monstruos que vienen de Segunda A o están en Segunda B desde hace tanto tiempo no es fácil, pero lo mejor es no verlo como una crítica sino como un elogio porque lo que se está trabajando es enorme".

El defensa algecireño Álvaro Benítez vuelve a la que fue su casa en la campaña 2016/17, en la que vivió como protagonista el histórico ascenso de los pacenses ante el Calahorra como subcampeón del grupo extremeño.