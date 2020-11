El Algeciras y las dos caras del parón

El Algeciras CF disfruta de un fin de semana libre en plena competición y desde lo más alto de la tabla del grupo IV-A de la Segunda B. Los albirrojos han adaptado su rutina por un parón que tiene dos caras: la posibilidad de recuperar a los tocados y dar margen a los lesionados, pero al mismo tiempo el temor a cortar la gran dinámica del equipo de Salva Ballesta.

Lo primero es una certeza. Los algeciristas han aprovechado para modificar un poco su plan de trabajo y para mimar algo más a los que tratan de salir de la enfermería, con jugadores como Yago Pérez o Raúl Hernández que ven más cerca su reaparición. Lo segundo, lo de cortar la racha, es más un temor. El Algeciras ha arrancado con un empate y tres victorias consecutivas, líder en solitario, y muchos eran partidarios de que la competición hubiese seguido este fin de semana en lugar de un parón que no se sabe cómo sentará.

La próxima cita asoma ya por el horizonte. El domingo 22 visita el Nuevo Mirador el Tamaraceite, el tercer rival canario consecutivo y el que mejor está por clasificación y sensaciones de los insulares. El Tamara, como le dicen allí cariñosamente, no conoce la derrota y no ha recibido un gol fuera. No va a ser un día para bajar la guardia.

Tras este parón planificado por la Federación para igualar los grupos impares con los pares y para recuperar partidos aplazados por el coronavirus, el Algeciras va a afrontar un tramo de cuatro encuentros antes del descanso de Navidad, previsto a partir del 14 de diciembre hasta la vuelta el 10 de enero de 2021. Después del Tamaraceite, los albirrojos visitarán al San Fernando y después disputarán dos partidos seguidos en el Nuevo Mirador: Cádiz B y el Clásico del Campo de Gibraltar ante la Balona. El último choque de la primera vuelta de esta primera fase será ya con el año nuevo en casa del Sanluqueño.