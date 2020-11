Yago Pérez: "En el Algeciras competimos como bestias"

Yago Pérez se muere de ganas por volver a competir. No lo puede ocultar y tampoco lo pretende. El centrocampista del Algeciras CF enfila la recta final de su recuperación deseoso por sumarse a la racha del líder del grupo IV-A de la Segunda B. El gallego lleva en el dique seco desde la pretemporada y está aprovechando el parón liguero para ponerse a punto: ya trabaja en el césped y con balón. Ya queda menos.

Yago Pérez desembarcó en el Nuevo Mirador el pasado mercado de invierno y desde el primer momento encajó como un guante en una plantilla que echaba (mucho) de menos la figura de un mediocentro. El de Vigo fue indiscutible con Salva Ballesta en la reacción algecirista en una segunda vuelta frustrada por la pandemia. En verano, Yago fue uno de los pocos elegidos para renovar dentro del ambicioso plan renove deportivo del club. Toda la afición celebró la continuidad del gallego.

Los problemas comenzaron para Yago al inicio de la pretemporada con unas molestias musculares que solo le dejaron jugar unos minutos en el partido amistoso ante el Sevilla Atlético. El medio se rompió por culpa de una lesión complicada de detectar entre la zona del peroneo, el sóleo y el gemelo. "Por lo visto es una lesión poco común, molesta y a mí no me dejaba correr", explica el futbolista.

Yago se tuvo que armar de la paciencia que no tiene -"la paciencia no es lo mío", confiesa- para recuperarse a la sombra y seguir al equipo desde la grada. "Por fin he podido abandonar el gimnasio y salir al campo, ha sido duro, se hace complicado estar metido entre paredes todo el rato y se sufre mucho fuera cuando el equipo juega", admite.

El descanso de este fin de semana en el grupo ha venido de maravilla a un Yago que sueña con llegar a la convocatoria del día 22 ante el Tamaraceite. "Tengo ganas de sentirme ahí, de ese ambientillo de la competición, de jugar y competir", reconoce. Esa faceta, precisamente, es la que mejor encarna este Algeciras en su comienzo de temporada: "En este equipo competimos como bestias, es nuestra seña de identidad, sabemos que compitiendo así como mínimo tenemos el empate", sostiene.

El experimentado jugador sabe que los que han estado fuera, los que tienen menos ritmo, deben apretar para hacerse un sitio: "Los que estamos o hemos estado lesionados tenemos que dar un plus al equipo. Esa competencia sana es la que nos va a hacer mejores a todos", afirma Yago, que solo tiene elogios para los dos compañeros que ahora mandan en el centro del campo: "Jugar al lado de Iván es maravilloso y a Armando ya lo conocía de enfrentarme a él, es un jugador cojonero", bromea.

El vestuario está haciendo mucho más llevadera la espera de Yago. "Hay un grupo de la leche, es de los mejores vestuarios en los que he estado, hay muchas risas, muchos personajes y nos divertimos en cada entrenamiento y en cada partido".