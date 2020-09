El último fichaje del Algeciras Club de Fútbol, el ecuatoriano Fulton Medina, ya se entrena a las órdenes de Salva Ballesta, a pesar de que la entidad aún no ha hecho oficial su incorporación. El atacante, de 19 años, llega al Nuevo Mirador en calidad de cedido por el CD Badajoz y con “muchas ganas” de reivindicarse. “Estoy deseando hacer bien las cosas”.

“Yo ahora solo pienso en el Algeciras”, afirma, en declaraciones al programa La Jugada de Canal Sur Radio, el delantero, quien tendrá que competir por una plaza en el once inicial con Edu Ubis y Marcos Mendes. "Estoy muy agradecido al club por el interés que ha puesto en ficharme y vengo con la ilusión de hacer muchos goles y ayudar”, se extiende.

Medina se crió en la escuela de fútbol Nueva Generación de Machala, su tierra natal. El futbolista llegó a militar en el Barcelona Sporting Club de su país antes de dar el salto a Europa, aún en edad juvenil. El delantero desembarcó en Portugal de la mano del Leixoes y el pasado curso fue reclutado por el Badajoz en el mercado de invierno.

“Llegué el lunes a Algeciras y apenas me ha dado tiempo a ver mucho", dice en referencia a su nuevo destino. "Estamos entrenando a doble jornada y el poco tiempo que hay en medio es para descansar, pero lo que he visto me parece una ciudad muy bonita, en la que se puede vivir muy tranquilo”.

El ecuatoriano agradece el trato que ha recibido desde su llegada por parte de sus compañeros: “Desde el primer momento todos apoyándome. Me recibieron de la mejor manera, me dijeron que me van a estar apoyando en todo y se ofrecieron a ayudarme en lo que sea necesario, lo mismo que el entrenador”.

“Estoy muy contento en ese aspecto, porque se ve que es un vestuario que está muy unido y eso es fundamental para que podamos hacer una buena temporada”, abunda.

Fulton Medina, como todos sus compañeros, está en ese proceso de adaptación a las medidas impuestas por la Federación Andaluza y la Junta para evitar que los vestuarios se conviertan en focos de rebrotes del Covid-19 (coronavirus), algo que considera “fundamental” para la protección tanto propia como del resto de la caseta.