Un duelo a velocidad de crucero

El Algeciras CF se mide este domingo (11:30) al Córdoba B en otro duelo a cara de perro para estar en la fase de ascenso a Segunda B. Los albirrojos, que se desplazaron este sábado para pernoctar en tierra califal, llegan a la ciudad deportiva cordobesista con la velocidad de crucero puesta tras su puñetazo en la mesa ante el Ceuta. Enfrente, un filial que no solo resiste en la pelea, sino que llega al último tramo revitalizado y zanjada la crisis por el conato de marcha de su entrenador, Juan Marrero. Los del Nuevo Mirador, sextos a un solo punto de su rival, precisan un triunfo para igualar a puntos con el cuarto después de que el Betis Deportivo y el Ceuta lograsen la victoria en sus compromisos del sábado.

Alineaciones probables Córdoba B: Alberto, Jordi Méndez, Abraham, Álex García, Mirambel, Fran Ávila, Armengol, Moyano, Trabazo, Luismi y Chuma. Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Pablo de Castro, Benítez, Borja Vicent, Pipo, Iván, Antonio Sánchez, Ganet y Samé. Árbitro: Morad El Ouazghari (Melilla). Hora: 11:30 (33ª jornada). Campo: Ciudad Deportiva del Córdoba CF. Antecedentes: El Algeciras perdió en sus dos últimas visita al Córdoba B, la más reciente en Segunda B (2-0), y ganó por última vez en la campaña 2011-12 (0-1).

Emilio Fajardo, invicto en las diez jornadas que lleva a los mandos, ha convertido al Algeciras en el mejor equipo y el menos batido del grupo X en 2019, unos números que han obrado una escalada que los albirrojos aún deben consumar. “Ganar es ponernos por delante de un equipo de playoff". Así de tajante se muestra el técnico del Algeciras, acostumbrado a librar "una final cada semana" desde que desembarcó el 4 de enero.

Fajardo cuenta con todos sus efectivos, por lo que tuvo que dejar en casa a tres jugadores: Oñate, Alberto Fuentes y Josemi. Los dieciocho elegidos para la expedición son: Romero, Pablo Barroso, Benítez Cerpa, Iván, José Carlos, Borja Vicent, Pipo, Antoñito, Antonio Sánchez, Eric, Karim, Zafra, Juanjo, Pablo Ganet, Pablo de Castro, Dani Gallardo y Gámiz.

Josemi, Alberto Fuentes y Oñate, los descartes en un cuadro albirrojo al completo

El técnico albirrojo, que esta misma campaña ya jugó con el juvenil de División de Honor del Real Betis en feudo cordobés, no avanzó demasiadas pistas sobre si introducirá alguna variante en el once de gala que rindió a tan alto nivel ante el Ceuta. Podría volver Antoñito o quizás dar minutos a Cerpa o Dani Gallardo.

"Estamos ante una gran oportunidad y en un gran momento para ponernos por delante y vernos por encima de ese sexto puesto", sostiene Fajardo, que no quiere que sus jugadores estén pendiente del resto de rivales. "Le he dicho a los jugadores que este partido es de jugarlo y no mirar el teléfono", subraya.

Los albirrojos entran en las diez últimas jornadas del campeonato después de dos victorias seguidas y cinco partidos sin encajar un solo gol, una racha de 505 minutos con la portería de Romero intacta. "Somos un equipo ofensivamente con las ideas cada vez más claras y defensivamente fuertes en la presión, todo lo que sea dejar la puerta a cero será clave”, matiza.

Fajardo entiende que se miden "dos equipos en una buena dinámica" que "han sabido hacer bien los deberes durante la temporada" y que "llegamos a estos famosos diez últimos partidos con todo por jugarnos", señala.

El míster albirrojo no cree que el caso Marrero pase factura al rival: "Lo que hemos analizado del Córdoba B es lo que ha trabajado él (Marrero), no creo que aunque sea Armada el que se sentase se modificara mucho, los números y la dinámica son buenos y le van a dar continuidad al trabajo con Marrero", argumenta.

El duelo, además, pone en juego otro valioso golaveraje, de momento decantado para un Algeciras que venció por 2-0 en el Nuevo Mirador, un equipo muy distinto al actual.