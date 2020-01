José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta, afirmó tras el empate de su equipo ante la Unión Deportiva Los Barrios (1-1) que sus jugadores salieron "acomplejados" por el mal estado del césped del San Rafael y aseguró que no sabe si la jugada decisiva fue penalti. "No lo vi", manifestó.

"Difícilmente hay partido cuando un campo está en esas condiciones. En el primer tiempo salimos demasiado acomplejados mirando el terreno de juego, demasiado imprecisos y nos faltó para competir, en éste y en cualquier campo. Le tuvimos tanto respeto al campo que no fuimos nosotros", analizó.

"El segundo tiempo fue un acoso y derribo al otro equipo. Es un resultado justo, porque no hubo ocasiones, y nos vamos satisfechos porque tras ver el terreno de juego sabíamos que sería complicado. No vi el penalti y no puedo decir si fue o no. Tendré que revisar las imágenes porque no lo pude ver", dijo Romero.

Sobre los cambios en la segunda parte, comentó: "Veía que estábamos siendo demasiado directos en el primer tiempo y por eso hice los cambios. Cambiamos a un 4-3-3 para hacer más daño y jugar más abajo, y con Chakir y Ezequiel generar superioridad en el lado izquierdo y meter a Nené para el remate. Nos salió bien la apuesta, fue muy arriesgada en los últimos 20 minutos, también con la entrada de David Camps, que nos dejó a solo tres jugadores en el centro del campo. Había que jugársela, aún con el temor de que hicieran el segundo".