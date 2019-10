Iván Villanueva comenzó la temporada en el CD San Bernardo (Primera Andaluza) de su Estación de San Roque natal. Después de su periplo en la AD Ceuta FC (Tercera) decidió volver a casa, empezar a plantearse un futuro profesional y mantener el fútbol como una actividad paralela. La lesión de David Zamora le abrió la puerta de otro club de Tercera, la UD Los Barrios. Está al lado de casa y lo puede compatibilizar. El pasado domingo debutó con los de la Villa, dejó el marco a cero y su equipo derrotó a uno de los cocos del grupo X, el Xerez DFC.

“La verdad es que si en verano me dicen que a mediados de octubre voy a estar jugando otra vez en Tercera no me lo hubiese creído”, admite el guardavallas, que en su día ya defendió la meta del CD San Roque.

“Me había planteado que si en el mercado de invierno me salía algo estudiar la posibilidad de irme, pero tan pronto, en Tercera y además en un equipo al lado de casa, ni se me había pasado por la cabeza”, abunda.

“Desde el primer día empecé a trabajar fuerte con la Unión, me esforcé en acomodarme al equipo y asimilar los conceptos del míster, pero reconozco que no pensé que el debut fuese a llegar tan pronto”, confiesa. “Me cogió un poco de sorpresa, porque me enteré el mismo día del partido”.

El portero explica que Álex Pallarés le brindó la alternativa con enorme naturalidad (“me dijo que hiciese lo que mismo que durante la semana, que estaba trabajando bien”) y aunque es cierto que no tuvo demasiado trabajo, el sanroqueño hace un balance muy positivo de su estreno: “Todo salió bien, competimos bien y le ganamos a un rival de los de arriba”.

Villanueva ha desbancado de la titularidad a otro sanroqueño, el guadiareño Pablo Rodríguez, cedido por el Algeciras, que tomó a su vez el testigo de Zamora. “No deja de ser curioso que haya dos porteros sanroqueños en Los Barrios”, desliza. “Yo a Pablo le conocía hace tiempo y siempre hemos tenido una muy buena relación”.

Iván Villanueva no quiere meterle presión a la UD Los Barrios. “Nuestro objetivo es ir partido a partido y acumular puntos sin renunciar a nada, luego ya se verá”.

El cancerbero echa mano de su experiencia en Tercera para valorar: “Llevo dos semanas en Los Barrios y hay buena plantilla y podemos hacer cosas bonitas, pero siempre paso a paso”.

“Lo que está claro es que no nos podemos poner ningún límite, la Unión ha empezado muy bien la temporada y no hay que decir no a nada”, concluye Villanueva, que se pone como objetivo “aportar un granito de arena, ayudar al equipo para que acabe lo más arriba posible”.