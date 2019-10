Miguel González, presidente del Comando Chicharrón, grupo de animación de la Unión Deportiva Los Barrios, se ha unido este miércoles al Kolectivo Sur jerezano en su queja por los precios establecidos por la directiva gualdiverde en el encuentro que enfrentará a ambos equipos el próximo domingo (18:00) en el San Rafael. La directiva local ha salido al paso asegurando que se trata de una decisión “democrática, justa y equitativa”. Es un comunicado hecho público a través de Facebook el Comando Chicharrón arremete contra la directiva de Álvaro Moya y no solo por esta decisión.

“Todavía hay gente que se pregunta por qué estamos en contra de ésta directiva”, comienza el escrito. “Todavía Álvaro y Pedro Moya [presidente y padre de éste] se ofenden porque le digamos que son los dueño de un cortijo llamado UD Los Barrios”.

Ahí no finalizan sus quejas. “Todavía hay quién le da palmaditas en la espalda para todavía no sabemos para y por qué” agrega, al tiempo que se preguntan cuándo se celebrará la reunión con la junta directiva para analizar asuntos como que el propio Comando no pagaría en los días/medios días del club. O bajar el precio de los abonos del Comando pero siempre que no critiquemos”.

“Todavía estamos esperando a que el presidente de la cara ante el clamor que está provocando ésta poca vergüenza de precio de entradas que ha puesto para éste partido, y que no paran de subir”, denuncia. “Todavía estamos esperando a que el presidente de una explicación de cómo un directivo puede ponerse en redes sociales a menospreciar a, ya no la afición local, que sabemos que no le tiene respeto ninguno, sino a las aficiones contrarias”.

El presidente Miguel González, denuncia que no está incluido en un grupo de whatsapp en el que están todos los socios de la entidad

“Todavía el presidente cree que tengo algo personal en su contra, éste mi primer mensaje respecto a éste tema. ¿Todo el mundo tiene algo personal en contra tuya Álvaro?”, se pregunta.