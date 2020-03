La Segunda B, en la que militan el Algeciras CF y la Real Balompédica Linense, y la Tercera división, en la que compite la Unión Deportiva Los Barrios, ven un poco más lejos la posibilidad de poder terminar la presente temporada. La Real Federación Española de Fútbol y LaLiga se han puesto de acuerdo para suspender de manera indefinida todas las competiciones hasta que el Gobierno considere que no existe riesgo para la salud por la pandemia del coronavirus.

Los clubes del Campo de Gibraltar en categoría nacional empezaron la segunda semana de cuarentena con un anuncio que refuerza a todas esas voces del fútbol español, cada vez más, que se postulan por no acabar la temporada 2019-20. Sin ir más lejos, el presidente de la Balona, el italiano Raffaele Pandalone, es uno de los que ya ha expresado su convencimiento de que la Segunda B probablemente no pueda retomar su actividad hasta el próximo curso.

"Esta situación va a cambiar el mundo del fútbol", dijo Pandalone en referencia a la crisis generada por el Covid-19. "Hay que estar preparados para lo que nos puede llegar", añadió, al tiempo que no quiso pronunciarse sobre qué sucederá con los contratos de futbolistas e integrante del cuerpo técnico si no se puede volver a jugar hasta septiembre. "Lo importante ahora es pensar en la salud, igual hacen una prórroga, pero está el caso de los jugadores que están cedidos… al final vamos a depender de lo que suceda en Primera y Segunda", opinó antes de conocer el último anuncio de la RFEF y LaLiga.

El presidente de la Balona, Raffaele Pandalone, uno de los que ya asume que no se jugará este curso

"Igual alguien me dice que estoy loco, pero esto tiene pinta de que esta temporada no se vuelve a jugar", afirmó categórico el presidente de la Balompédica. "Desde mi puntos de vista y teniendo en cuenta como está yendo la cosa en Italia va a ser complicado que se pueda jugar esta temporada, a no ser que encuentren la vacuna mañana", reflexionó Pandalone.

Algeciras y Los Barrios mantienen su estado de cautela aunque la preocupación es compartida con su colega balono. Los dirigentes Nicolás Andión y Álvaro Moya han manifestado en varias ocasiones su prioridad por seguir las indicaciones del Gobierno y de las administraciones competentes, y ambos, como no puede ser de otra manera, priorizan la salud y la seguridad de todas las personas que forman parte de sus respectivas entidades.

La Española recomienda a la Andaluza que aplique también esta medida en sus competiciones

¿Y qué ocurre de División de Honor Andaluza hacia abajo? San Roque, Tarifa, San Bernardo, Los Cortijillos o el recién ascendido Guadiaro, entre otros. La voluntad de la Federación es que cada Territorial sigue estos pasos de suspensión indefinida hasta que el Gobierno autorice volver a competir de una manera segura para todos.

La Federación Española, de acuerdo con la LaLiga, emitió el siguiente comunicado: "La Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF ha aprobado este lunes, 23 de marzo, la suspensión de todas las competiciones de fútbol no profesional y de ámbito estatal, tanto en la modalidad principal como en las especialidades de fútbol sala y fútbol playa, hasta que las autoridades competentes del Gobierno de España y de la Administración General del Estado consideren que se pueden reanudar cuando ello no suponga ningún riesgo para la salud de los futbolistas, cuerpo técnico y empleados de los clubes y para el público asistente".

El organismo que preside Luis Rubiales deja en manos de la Andaluza la decisión sobre sus competiciones, aunque recomienda seguir sus pasos: "Al mismo tiempo, se ha acordado solicitar de las Federaciones Territoriales que adopten la misma medida para las competiciones de ámbito autonómico".

"La Real Federación Española de Fútbol también ha propuesto el mismo tipo de medidas en el marco de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación con la Liga Nacional de Fútbol Profesional para su adopción de mutuo acuerdo", acaba la nota, en referencia a la postura también adoptada por la Primera y Segunda división.