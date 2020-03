El Guadiaro: el ascenso récord que se adelantó al coronavirus

Pocos entrenadores han vivido tanto en tan poco tiempo en un mismo equipo. La historia del Club Deportivo Guadiaro está entrelazada a Sergio Mena con unos nudos irrompibles, con un vínculo para toda la vida. El sanroqueño acaba de protagonizar un ascenso histórico en el Valle, el primero esta temporada en el Campo de Gibraltar y seguramente uno de los más madrugadores en el Guinness del fútbol modesto. Un ascenso que se ha adelantado incluso a la crisis mundial del coronavirus.

El campo de La Unión se tiñó de fiesta rojilla el pasado domingo día 8 con la victoria 23 en 25 partidos de un Guadiaro que consumó el ascenso matemático a Primera Andaluza con nueve jornadas aún por jugar. No ha hecho falta ni un año para que la familia guadiareña recupere la categoría perdida: "Es una espinita que teníamos clavada", confiesa el técnico. A él y "a todos los que seguimos" se les quedó ese borrón del descenso. Fue como una conjura que empezó el día que derramaron lágrimas aquella última jornada en Tesorillo.

La campaña del Guadiaro de Sergio Mena está siendo meteórica y eso que arrancó torcida: "Perdimos en el debut en Jerez la primera jornada y ya solo hemos perdido otra vez. Lo demás, todo victorias. Hemos ganado diecisiete partidos seguidos, una vuelta entera", repasa el técnico como si reflexionara en voz alta. "No es fácil y menos en una categoría en la que competimos con un Cortijillos fuerte y con rivales con solera como Portuense, Algaida, filiales potentes...", agrega.

Ni lo más optimistas auguraban un ascenso a primeros de marzo: "No lo esperábamos tan pronto", reconoce. "Y el domingo además se tenían que dar muchas coincidencias pero salió todo rodado", admite. "No solo ese día, toda la temporada porque no hemos sufrido apenas lesiones, aunque sí hemos perdido gente, empezamos con 21 y ahora estamos con 18, con una plantilla más corta".

¿El secreto de este Guadiaro? "Tenemos una plantilla muy comprometida", responde tajante Mena. "Tuvimos la suerte de mantener el bloque, una columna vertebral de futbolistas que llevan muchos años, algunos con los que ya conté en mi primera etapa", explica. "Hemos conjugado ese bloque con jugadores y otros más veteranos, algunos refuerzos que nos han dado ese saltito de calidad. Hacer esa piña nos ha dado esta dinámica tan buena, apostando siempre por gente de aquí y de la comarca que sumen".

El campo de La Unión ha recuperado sus mejores galas este curso: "En Guadiaro se vive el fútbol con mucha pasión y esta temporada hemos vuelto a ilusionar. Fue un lujo ver el otro día a más de 500 personas volcadas con su equipo", cuenta orgulloso el preparador, que destaca la incansable labor del presidente, Javier Oncala.

El sanroqueño, ejemplar dentro y fuera de un terreno de juego, aprovechará este parón obligado por el coronavirus para digerir un éxito que supone su cuarto ascenso con el Guadiaro: "Tuve la suerte de vivir tres ascensos seguidos cuando que llegué en la 2013/14, luego me fui al San Roque en Tercera, pasé por el Phoenix de Gibraltar y regresé a Guadiaro. La primera campaña tras mi vuelta nos salvamos y la siguiente fue la del descenso", rememora.

Como gran defensor del fútbol base, Mena es de esos entrenadores que prioriza ser un buen educador para los más pequeños. No vale todo y los valores mandan por encima del balón. En Guadiaro tiene la oportunidad de trabajar con una cantera muy viva: "Hemos contando mucho con los juveniles porque al comienzo perdimos a Fiera y Florin y nos hemos visto muchos partidos con catorce-quince jugadores. Los chavales han mostrado una predisposición total siempre y el futuro del club pasa por ellos", sentencia Mena, que lanza una proclama en su despedida a favor del Campo de Gibraltar: "Ojalá la comarca recupere ese esplendor que tuvo antaño con muchos equipos y muchos jugadores de la zona, que futbolistas que puedan dar el salto a Tercera y Segunda B".

La plantilla del CD Guadiaro 2019/20 cuenta con los siguientes jugadores: Cristian, Adri Valero, Pedrito, Juanjo Reyes, Puyi, Tirado, Fabián, Alberto, Jesús, Fran Moreno, Selu, Álvaro, Nico Bezares, Keke, Amado, Alvi Carrasco, Juanjo Péez, Polaco y Joao. Se marcharon Fiera y Florian. Además hasta el momento han jugado los juveniles Luis Benítez, Luismi y Umet.

El cuerpo técnico encabezado por Sergio Mena está formado por Carlos Godino, Mancilla, Hipola, Ismael, Juan Anelo y Pedro Herrera.