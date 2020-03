El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, está convencido de que la presente temporada no finalizará. El empresario italiano realizó esta valoración en el transcurso de un Facebook Live en el que durante unos 45 minutos contestó a preguntas de sus aficionados y en el que también deslizó que aunque tiene “buena conexión” con el entrenador, Antonio Calderón, la continuidad de éste, como la de todos los jugadores que no tienen contrato en vigor para la próxima andadura, está en el alero y subrayó que el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) está “paralizado" como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

“Esta situación va a cambiar el mundo del fútbol”, dijo Pandalone en referencia a la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus). “Hay que estar preparados para lo que nos puede llegar”, añadió, al tiempo que no quiso pronunciarse sobre qué sucederá con los contratos de futbolistas e integrante del cuerpo técnico si no se puede volver a jugar hasta septiembre. “Lo importante ahora es pensar en la salud, igual hacen una prórroga, pero está el caso de los jugadores que están cedidos… al final vamos a depender de lo que suceda en Primera y Segunda”.

“Igual alguien me dice que estoy loco, pero esto tiene pinta de que esta temporada no se vuelve a jugar”, afirmó categórico el presidente de la Balompédica, que compareció ataviado con un chandal del club y que recibió numerosas muestras de apoyo por parte de los aficionados albinegros, quienes expresaron su deseo de ver pronto competir a su equipo, que milita en el grupo IV de la Segunda B.

“Desde mi puntos de vista y teniendo en cuenta como está yendo la cosa en Italia va a ser complicado que se pueda jugar esta temporada, a no ser que encuentren la vacuna [contra el coronavirus] mañana”, agregó Pandalone, que desde el primer momento se mostró muy sensible a la situación por la cercanía anímica con la situación que se vive en Italia, su país de origen.

“Yo entiendo que todos los que están por encima de mí nos quieren tranquilizar y nos repiten que se puede jugar, pero hay que ser realistas”, dijo en clara referencia a las declaraciones del máximo responsable de la Real Federación Española, Luis Rubiales. “Ojalá me equivoque pero mi opinión es que es complicado que se juegue esta temporada”.

"El ERTE es un ejercicio de responsabilidad"

Pandalone sostiene que el ERTE planteado por el club (cuyos pasos han sido seguidos por otros) y que afecta a jugadores, técnicos y empleados es “un ejercicio de responsabilidad”.

En referencia a la renovación de Antonio Calderón dijo: “La verdad es que con él me encuentro muy bien, hay mucho feeling, nos llevamos bien en el día a día, respetamos nuestras posiciones y tiene muchas posibilidades, pero la verdad esto nunca lo hemos hablado porque estábamos pendientes de acabar la temporada”.

“Lo que yo pienso es que sabe mucho de fútbol, pero al día de hoy no puedo saber si va a continuar o no, entre otras cosas porque no depende solo de mí, también de él”, recalcó.

El mandatario albinegro se despidió con un inequívoco “mucho ánimo a todos, quedaos en casa” y envió un abrazo tanto al alcalde de La Línea, Juan Franco, en cuarentena como medida preventiva, como al de Algeciras, José Ignacio Landaluce, éste afectado por el coronavirus (“al que tuve oportunidad de conocer con motivo del Clásico”) a quienes deseó que estén pronto en disposición de volver a su vida normal.