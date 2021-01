Salva Ballesta, el entrenador del Algeciras CF, se mostró "muy contento" con la cara que dio su equipo ante la Real Balompédica Linense en el empate cosechado en el Clásico del Campo de Gibraltar. El técnico entiende que los albirrojos dispusieron "de las ocasiones más claras" ante un rival al que cree que "le valía el punto".

"Estoy muy contento con el equipo. Es de los partidos con más ocasiones", comenzó su análisis el preparador del Algeciras en la sala de prensa del Nuevo Mirador. "Pudimos dejar sentenciado en la primera parte, con ocasiones muy claras de Alcázar, Ubis, Raúl, mano a mano... La primera parte fue para irte con un marcador muy holgado, se sacaron los olés del público, más no se puede pedir", afirmó.

"Pero en el fútbol a veces con menos ganas, como ha pasado este año otras ocasiones, y con más no aciertas", reflexionó Ballesta. "Me quedo con un equipo que gusta cómo juega, que el aficionado saca olés, un cuerpo técnico contento con el esfuerzo, la solidaridad y el sacrificio dentro del dentro del campo, más no se puede pedir", insistió.

Ballesta considera que "en la segunda parte hubo menos ocasiones" y resalta que con un jugador menos su equipo pudo ganar. "Es que con diez la volvimos a tener ante un rival que sabíamos a lo que venía y lo que le valía. La Balona nos dio esa sensación de querer sacar el punto", opinó sobre el rival.

Salva asume que el empate, en un penalti remachado de segundas, hizo daño a los suyos: "Parece como si se cayese el castillo de naipes entero y no tenía que haber sido así porque estábamos empatados con mucho tiempo por delante. Quizás hubo más precipitación, no supimos orientar el juego donde teníamos que haberlo hecho, pero volvíamos a generar jugadas por bandas y las ocasiones claras de gol tuvieron el nombre del Algeciras".

El míster subrayó la actitud del Algeciras con uno menos: "Se tuvo hasta el final y es muestra de la capacidad física y el hambre que tienen este equipo. Me molestaría si el equipo se hubiese encerrado", advirtió.

"No voy a decir que me sabe a victoria pero lo único que me fastidia es no poder haber ofrecido la victoria a la afición", confesó el entrenador, que da por bueno el resultado: "Un puntito más y a seguir trabajando. Yo lo que voy a intentar y lo que quiere el equipo es ascender, ahora lo siguiente es disfrutar hasta el miércoles y pensar en el Sanluqueño", acabó.