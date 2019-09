El preparador de la Unión Deportiva Los Barrios, Álex Pallarés, lamentó este domingo que su equipo no se quedase con los tres puntos en el partido de la segunda jornada de Liga en el grupo X de Tercera división ante el Betis Deportivo: "Nos pasó como en la semana pasada al principio, que tuvimos cuatro ocasiones de gol pero no transformamos. Por contra, a ellos los dejamos sin ninguna. En la primera parte no tiraron".

La Unión sí ganó el domingo pasado en Córdoba (0-1). Esta vez no se abrió la lata y tuvo que conformarse con el empate.

Pallarés opinó que la falta de suerte y de acierto rematador privaron a los suyos de la victoria: "Ya que no puedes marcar, sumar está bien. Una pena porque en ese primer tiempo pudimos marcar uno o dos goles y obviamente, a partir de ahí, el partido hubiera cambiado. Luego ya el Betis Deportivo se dedicó a jugar balones en largo a sus delanteros, que son muy altos", afirmó.

El entrenador gualdiverde no dio importancia a las quejas de su rival por el estado del terreno de juego: "El campo es el que es y para los dos igual. Durante la semana se ha cortado, regado, se le ha pasado el rulo... Hay que adaptarse a lo que se tiene. A partir de ahí no cabe quejarse del césped aunque, lógicamente, respeto lo que ha dicho él. Perder el tiempo en esas cosas no vale de nada. Yo estoy contento porque el trabajo se hace".

"Mi equipo trabaja, lucha y compite bien, no puedo reprochar nada a los jugadores", finalizó el técnico.