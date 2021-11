Navarra-Udea: duelo de necesitados

Udea visita este sábado (20:00) el Polideportivo Arrosadía del barrio pamplonés de la Milagrosa para medirse al Básket Navarra en encuentro de la séptima jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata. Los algecireños precisan resarcirse del varapalo sufrido la pasada semana a manos del Morón (56-90), mientras que los locales, que comparten el farolillo rojo, aún desconocen el triunfo en casa. El partido se puede seguir en directo por el canal Youtube de la Federación Española.

Udea, que partió de Algeciras a última hora del jueves para recorrer nada menos que un millar de kilómetros, se entrena este viernes en el escenario del choque, no podrá contar con Sergio Malla, ausente por cuestiones laborales. Issa Thiam se desplaza, aunque apenas ha podido entrenarse durante toda la semana. El conjunto algecireño ya sabe lo que supone ganar a domicilio porque lo hizo en la siempre difícil cancha del Melilla.

El partido entraña el regreso a Pamplona de dos exjugadores del equipo de casa. El base de La Línea Miki Ortega, que vistió la camisola rojilla en la 2014-15, y el pívot gallego Iago Estévez, que estuvo enrolado dos temporadas en la entidad, justo antes de sumarse al proyecto de Udea en el verano de 2020.

El técnico, Javi Malla, subraya una y otra vez que los números no hacen justicia con su rival de este sábado y añade: “Tanto Navarra como nosotros estamos necesitados de un triunfo».

El técnico entiende que su vestuario ha sido capaz de sobreponerse al partido de la pasada semana. “Estamos bien, con la confianza de que todo será distinto. Queremos cuanto antes una victoria y volver a la senda de los buenos resultados”.

Balastegui y Font, referentes locales

Por su parte Navarra afronta su sexta temporada en LEB Plata después de un dilatado paso por LEB Oro. En la presente andadura el conjunto pamplonica acredita una sola victoria (en la quinta jornada en su visita a Morón) en las seis primeras jornadas, lo que supone que aún no ha ganado en su pista, por la que han pasado Cantabria, Enrique Soler de Melilla y Aquimisa Carbajosa, este último la pasada semana en un encuentro que se resolvió por 76-85. Bien es cierto que en este tramo inicial de la competición el calendario no ha sido precisamente generoso con el rival de Udea.

El conjunto que entrena Jordi Yuste comenzó la temporada con una plantilla en la que hay una cara conocida para los aficionados de la comarca, la del exbase de la Unión Linense de Baloncesto (ULB) Javi Balastegui, aunque su referente en ataque es el 2-3 David Font.

Pablo Yárnoz, David Font (Barça B - LEB Plata), Pablo Fernández (CB Valle de Egüés - EBA A), Pau Treviño (Cedido Baxi Manresa), Jordan Rogers (CB Pardinyes Lleida - LEB Plata), Interiores: Adrián García, Tate Hoffman (Southern Oregon - NAIA II), Stephen Ugochukwu (Grupo Alega Cantabria - LEB Plata), Lamine Badji (AS Douanes – Francia).

Yuste, que afronta su tercera andadura en el club, reclama unión a sus jugadores: “Confío en que el equipo responda a la situación con profesionalidad, haciendo borrón y cuenta nueva, para sacar de una vez por todas la primera victoria en casa”.

“La verdad es que no sé por qué nos está costando tanto ganar en casa”, comentó el entrenador a los medios del club. “Podemos especular que los jugadores pueden estar sintiendo la presión. Quiero pensar que no, sino que cada partido es distinto y que se da la circunstancia de que aún no hemos logrado ganar ante nuestra gente. Ante Melilla y Alquimisa competimos hasta el final”.

De Udea señaló: “Tienen un jugador creo que determinante, que mueve el equipo, con mucha experiencia y muchos puntos en sus manos, aparte de lo que es capaz de generar [en referencia a Miki Ortega] y tiene exteriores que le acompañan bien, incisivos y en el juego interior tienen muchos centímetros y acumula experiencia. Es un equipo completo que fue capaz de ganar en Melilla y que nos pondrá las cosas muy difíciles”.

Los horarios de la séptima jornada en la Conferencia Oeste de la LEB Plata y, posteriormente, los resultados y la clasificación, se pueden consultar en este enlace.