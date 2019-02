Carlos Ríos, a que siga fluyendo

La Unión Deportiva Los Barrios afronta este domingo (17:30) el encuentro ante el Atlético Espeleño tras una semana movida en la Villa. La polémica salida de Rafael Escobar al Europa FC de Gibraltar (tras una oferta irrechazable) desembocó en el regreso de Carlos Ríos al banquillo gualdiverde, el héroe de la última salvación gualdiverde. Ríos toma las riendas de un equipo que este sábado cayó de la cuarta a la quinta plaza del grupo X de Tercera tras el triunfo del Betis Deportivo en Gerena (0-1). Los barreños aspiran a dar caza al Utrera, el segundo, según se den los resultados.

Alineaciones probables UD Los Barrios: Zamora, Sergio Iglesias, Hedrera, Bonaque, Álex Vázquez, Mario, Juanma, Goma, Gonzalo, Forján y Alan.

Atlético Espeleño: Gonzalo, Óscar, Lucena, Troyano, Samu, Pablo Mogollón, Juanito, Álex Molina, Sergio Ortiz, David Carmona y Fede.

Árbitro: Aranda Delgado (Málaga).

Hora: 17:30 (28ª jornada).

Campo: Polideportivo San Rafael de Los Barrios.

Antecedentes: El Espeleño ha visitado la Villa en dos ocasiones. La primera vez hace dos temporadas ganó 0-1, y el último finalizó con 0-0 en la 2017-18.

Los cimientos de esta Unión de récord se tambalearon durante toda la semana con la polémica marcha de Escobar, el artífice y líder de la gran temporada de los barreños. Carlos Ríos desembarca en Los Barrios, tierra que dejó la pasada primavera tras salvarles de un descenso casi seguro, para amansar las aguas y comandar a un equipo que ha tenido que capear el temporal por todo el revuelo generado y abstraerse para preparar el partido ante el Espeleño.

Con lo sucedido estos días en la Villa, el duelo ante el Espeleño había quedado relegado casi a un segundo plano. Así las cosas, la UD Los Barrios, quinta con 52 puntos tratará de recuperar un hueco entre los cuatro primeros. Un empate le haría recuperar la cuarta plaza, o incluso ascender a la tercera si el Ceuta pierde en su visita a Chapín. Un triunfo podría igualarle al Utrera, segundo, si este no gana ante el Coria.

El técnico sanluqueño, que tendrá que seguir el duelo desde la grada, conoce muy bien a los gualdiverdes debido a su dilatada trayectoria en los banquillos, aunque sólo lleva dos días en el cargo. Ríos presenta las bajas de Paco Borrego, Biri y Facu. La ventaja es que los barreños son un equipo casi autosuficiente y Ríos tratará de tocar lo menos posible la idiosincrasia del bloque.

Ríos le ve "mimbres" a la Unión para hacer "cosas importantes". "Se lo han ido creyendo y están ahí arriba", dice. "No hay que modificar nada” porque los barreños “juegan de memoria”, considera el nuevo preparador. “Va a parecer que no me hubiese ido, es un equipo que sabe a lo que juega, que lo tiene claro y que poco a poco ha ido cosechando resultados", señala.

“No voy a dejar que el supuesto ego de entrenador me haga equivocarme, no creo que vaya a tocar nada, no voy a llegar a molestar, en todo caso trataré de aportar alguna cosilla para mejorar, porque la gran virtud de este equipo es que sabe a lo que juega y está convencido de lo que hace”, recalca.

"Nosotros vamos con el máximo respeto ante el rival. Que el Espeleño esté la parte baja no significa que vaya a ser un partido fácil. La temporada pasada nosotros también estábamos abajo y fui muy competitivos", recuerda.