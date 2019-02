Carlos Ríos regresa a Los Barrios para dirigir a una Unión "que juega de memoria"

La Unión Deportiva Los Barrios se decantó por el regreso de Carlos Ríos. Como desveló este periódico el pasado miércoles, el técnico sanluqueño, que el curso pasado alcanzó una salvación casi milagrosa con los de la Villa, será desde este sábado el nuevo técnico de la Unión, tras la salida de Rafa Escobar al Europa FC de Premier de Gibraltar, rodeada de fuerte polémica. El nuevo técnico, que este domingo seguirá el encuentro con el Atlético Espeleño desde la grada, entiende que “no hay que modificar nada” porque los barreños “juegan de memoria”. “Va a parecer que no me hubiese ido”, vaticina.

“Es un reto muy bonito, atractivo”, asegura Carlos Ríos, que al final de la campaña pasada decidió abandonar la caseta del San Rafael y lo hizo sin una sola crítica. “Ya era hora que me tocase a mí coger a un equipo que no estuviese último, me merecía gozar una vez de un poquito de tranquilidad”, bromea. “Esta semana trataré de motivar un poco a los jugadores, por lo menos para ganarme el sueldo, porque el trabajo de preparación del partido ya está hecho”.

“En el fútbol nunca están tranquilo, porque siempre hay un objetivo por el que pelear, pero hay que reconocer que no es lo mismo coger al equipo como el año pasado, último y a diez puntos de la salvación, que ahora que está cuarto” en el grupo X de Tercera división.

Ríos, que ha visto jugar esta temporada “varias veces” al conjunto gualdiverde entiende que es “muy similar, sobre todo en cuanto al estilo de juego”, al que él dirigió.

“Es un equipo que sabe a lo que juega, que lo tiene claro y que poco a poco ha ido cosechando resultados, se ha ido alejando de los puestos de peligro, que lógicamente era el primer objetivo, el vestuario se lo ha ido creyendo y ahí están”, detalla. “Yo le veo mimbres, cosas importantes”.

El preparador entiende que la experiencia le indica “que las cosas, cuando funcionan, si no las tocas, mejor y menos aún con solo tres meses de temporada por delante”.

“No voy a dejar que el supuesto ego de entrenador me haga equivocarme, no creo que vaya a tocar nada, no voy a llegar a molestar, en todo caso trataré de aportar alguna cosilla para mejorar, porque la gran virtud de este equipo es que sabe a lo que juega y está convencido de lo que hace”, recalca.

Ríos, que en su palmarés tiene los banquillos de Real Balompédica, Cartagena, Recreativo de Huelva... no solo conoce al numeroso grupo de jugadores que ya fueron sus pupilos la temporada pasada, sino que a algunas de las incorporaciones ya les entrenó en diferentes clubes.

“No solo parto con esa ventaja, sino que conozco el club, el entorno, la prensa, he vivido en Los Barrios voy a volver a hacerlo y siempre me he adaptado muy rápido donde he llegado, pero en este caso es que voy a necesitar un minuto, es que va a parecer que no me hubiese ido”, finaliza el preparador.