El representante de Escobar reta a Álvaro Moya a presentar la anunciada denuncia

Fernando Gómez, representante del entrenador Rafa Escobar, reta al presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, a que siga adelante con la anunciada demanda en los órganos deportivos competentes contra el propio técnico por su ruptura unilateral del acuerdo que ambos mantenían hasta el pasado martes y contra el Europa FC de la Premier League de Gibraltar, con el que el preparador cordobés debuta este jueves en encuentro copero.

“Yo lo que le pido, por favor, es que deje de amenazar y haga lo que tenga que hacer”, recalca Fernando Gómez. “Entre otras cosas porque las condiciones laborales de Rafa Escobar en la Unión Deportiva Los Barrios de forma contractual dejan mucho que desear en cuanto a Seguridad Social y a otros apartados se refiere”, desliza.

“Nosotros no queremos entrar en esos temas, porque el propio entrenador lo que quiere es lo mejor para la Unión, para que tenga estabilidad”, asegura el representante. “Pero lógicamente si se quiere hacer daño a quien solo pretende mejorar sus condiciones de vida y a quien no se está dejando disfrutar de algo que se merece después de veinticinco años entrenando habrá que sacar a la luz algunas cosas”.

“Yo no soy nada partidario de salir a la prensa, pero en esta ocasión me siento obligado porque Rafa Escobar es muy buena persona, se le está tratando de hacer daño y lo está pasando muy mal, porque lo que es un paso al frente en su carrera se ha convertido en algo muy duro”, afirma el portavoz del preparador, quien, a su vez, declina hablar de momento sobre este asunto.

El corredor cordobés detalla cómo se ha producido su encuentro con el Europa, que le hace saber que tras la inhabilitación impuesta el pasado mes de enero al linense Juanjo Gallardo por su relación con las apuestas necesita “un entrenador de forma urgente” y que el preparador al que pretenden poner al frente de su equipo no es otro que Rafa Escobar.

“Antes que nada quiero dejar claro que cuando el Europa nos hace llegar su oferta lo primero que dice Rafa Escobar es que no quiere perjudicar ni a la Unión ni a sus futbolistas y que su deseo es que el fichaje se aplace hasta junio, pero el equipo de Gibraltar es tajante y dice que tiene que ser ahora”, explica Gómez.

“Como agente de Rafa [Escobar] y dadas las cantidades que se estaban manejando y que el contrato que le ofrecen es por dos temporadas y media considero que sería imprudente por mi parte no tratar de encontrar una solución y lo primero que hago es citar a Álvaro Moya para una reunión”, agrega.

“En esa entrevista, en la que también está presente el propio Rafa Escobar, yo soy el primero que le hago ver a Álvaro [Moya] y a su padre, que también estaba allí, que entendemos que era un problema para el club a estas alturas y tal y como está el equipo, pero que Rafa ya había alcanzado el objetivo para el que fue contratado, la permanencia, porque parece que se nos olvida que fue lo que se le pidió”, incide.

“Desde esas premisa trato de propiciar un acuerdo entre los dos clubes, pero la respuesta es un documento en el que se me dice que la Unión le niega al entrenador la carta de libertad”, detalla.

“Entonces le pedimos al Europa que sean ellos los que, de presidente a presidente, continúen con la gestión para que todo el mundo, y en ese todo el mundo era parte importante la Unión, saliese beneficiado”, agrega.

“Lo que pasó en esa llamada lo desconozco, solo sé que Álvaro Moya pretendía quedar para el día siguiente, que los responsables del Europa no podían y no tengo problemas en reconocer que me parece que no estoy muy de acuerdo en esa forma de proceder, aunque cada uno en su casa obra como quiere”, añade.

De acuerdo a la información que maneja este periódico -el primero que informó del interés de los verdinegros por este fichaje- el Europa ofreció a la UD Los Barrios como contraprestación por la carta de libertad cantidades nada desdeñables a medida que conjunto de Gibraltar fuese alcanzando objetivos (títulos, clasificación para las competiciones europeas, paso de ronda en las mismas...) durante el tiempo en que Escobar fuese su entrenador.

“A la vista que no había acuerdo le solicito a Rafael Escobar su contrato y el despacho de abogados con el que trabajamos, el que encabeza Juan de Dios Crespo, entiende que es... digamos demasiado simple, que algo así no se redacta ni en primero de derecho y para nosotros lo que prima son los intereses de Escobar y entendíamos que esta oportunidad no la podía dejar pasar”, asegura Fernando Gómez.

“De hecho Rafa no paraba de preguntarse qué hacía con su equipo, con sus jugadores, con la afición y fue su entorno fue el que le hizo ver que no estaba en disposición de rechazar una oferta como ésta”, sostiene. “Hay que entender que si pierde cinco partidos va a la calle y después nunca le pagan al completo y que él tiene que mirar por sus intereses”.

La Unión Deportiva Los Barrios ha hecho público un comunicado en el que admite que está buscanddo sustituto para Rafa Escobar (suenan con fuerza los nombres de Carlos Ríos y Manolo Ruiz) y en la misma nota añade: "La Unión registró ante la RFAF el recurso por el caso Escobar y tomara medidas contra el Europa FC de Gibraltar ante FIFA".+