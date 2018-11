La Balona reclama al alcalde que concrete la fecha de retirada de la visera del Municipal

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, ha desvelado este jueves que ha solicitado una reunión urgente con el alcalde de La Línea, Juan Franco, para que éste le concrete la fecha exacta en que estará finalizado el derribo de la visera de Tribuna del Municipal, por cuanto esa circunstancia va a tener un reflejo directo en el presupuesto de la temporada y, por añadidura, en los posibles refuerzos que el club realice para el equipo de la Segunda división B durante el mercado de invierno.

El mandatario albinegro explica que prolongar el tiempo en el que estará la grada supletoria en el estadio supone un gasto añadido y ante la posibilidad de que llueva, cubrir la misma también obliga a un desembolso inesperado cuando fue elaborado el presupuesto. Pandalone tiene la intención de convocar una asamblea a mediados del próximo mes de diciembre, en la que solicitará la presencia de la primera autoridad municipal “para que dé explicaciones”.

El presidente convocará en diciembre una asamblea en la que pretende que Juan Franco "dé explicaciones"

El empresario romano recalcó, durante una comparecencia en rueda de prensa que se prolongó durante media hora, que cuando el Ayuntamiento anunció que tendría que derribar la visera del Municipal el equipo de gobierno le garantizó que esta obra estaría finalizada antes del comienzo de 2019 y después de que haya salido a licitación la obra esta misma semana, lo más probable es que la zona alta de la Tribuna no pueda volver a ser ocupada al menos hasta marzo, como ayer desveló este peródico.

“A mí me preocupa que viene el invierno, que va a llover y los aficionados van a tener problemas para poder ver los partidos, la prensa para televisarlos, los patrocinadores se pueden enfadar... pero también afecta al club, porque estamos perdiendo dos mil euros en cada partido”, dijo el presidente. “La gente se está marchando a Preferencia”.

“También quiero que Juan Franco me explique cómo gestionamos la grada supletoria, porque está contratada hasta el treinta de diciembre”, dejó claro Pandalone. “La Balona se ha hecho cargo de su alquiler hasta diciembre, un dinero que vamos a recuperar con algún patrocinio, pero no podemos responsabilizarnos de otros dos, tres meses de alquiler”.

Ante esta circunstancia el presidente no descarta “quitar esa grada” y que todos los asistentes a los partidos del equipo albinegro acudan a Preferencia “aunque eso es un obstáculo en el apartado deportivo”.

En caso de mantener los asientos provisionales (lo que obligaría a un pago de unos 15.000-20.000 euros adicionales según la duración de su permanencia en el Municipal), el club baraja la posibilidad de cubrirlos para proteger a los hinchas de la lluvia, lo que propiciaría un tercer gasto añadido al de la ampliación del alquiler. Este nuevo desembolso está presupuestado en torno a los 12.000-15.000 euros.

“Todo eso se refleja en el presupuesto y ya sabemos lo que sucedió la temporada pasada por no reforzar el equipo en enero”, recordó Pandalone.

“Yo entiendo que en el Ayuntamiento las gestiones llevan un proceso, pero la Balona no tiene tiempo, así que el Ayuntamiento me tiene que dar soluciones, porque el club ya ha hecho cosas que no son de su competencia, pero el estadio no es de la Balona, es municipal”, subrayó.

El máximo responsable del club reiteró en varias ocasiones que no tiene problema alguno con Juan Franco, de quien dijo que siempre trata de ayudar “como el principal balono de la ciudad”, pero recalcó: “A mí no me gusta gritar, no me gusta crear problemas, pero tengo que defender el club y la inversión que he realizado, me estoy jugando mi patrimonio. No voy a hacer ni el tonto ni el payaso”.

“Soy el primero que entiendo que en La Línea existen otros problemas, pero yo como presidente de la Balona tengo que defender los intereses del club”, concluyó.