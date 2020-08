El encuentro de la ronda previa de la Europa League que deberían haber disputado este martes en el Victoria Stadium de Gibraltar el Lincoln Red y el FC Prishtina de Kósovo tuvo que ser aplazado después de que siete jugadores del equipo visitante diesen positivo por coronavirus en los test previos a los que obliga la UEFA.

La resolución del choque queda en manos del Comité de Competición de la UEFA, pero dadas las circunstancias no sería de extrañar que el conjunto del Peñón fuese declarado vencedor y pasase de ronda, en cuyo caso se enfrentaría al Unión de Luxemburgo el 27 de agosto.

El Lincoln, por su parte, hizo saber que todos sus jugadores habían dado negativo en los mencionados test y estaban en disposición de afrontar la contienda.

El Prishtina informa a primera hora de este miércoles que ha regresado a su país y que ninguno de sus jugadores “de manera sorprendente” presenta los síntomas propios del Covid-19.

A la espera de la resolución del contencioso deportivo, Gibraltar trata de encontrarlo ahora en el plano sanitario. De hecho, representantes de la UEFA se reunieron con el ministro de Deportes, Steven Linares, para tratar sobre la aplicación del protocolo, que implica el rastreo de aquellas personas que hayan mantenido contacto con el equipo de la capital kosovar durante su visita a la Roca.

Comunicado del Gobierno de Gibraltar:

El Gobierno de Gibraltar confirma que 7 jugadores de un equipo visitante resultaron positivos ayer en la prueba de Covid-19.

Los protocolos de la UEFA establecen que los equipos deben realizarse pruebas y presentar un certificado válido con detalles de los resultados negativos del equipo visitante tres días antes de abandonar su país de origen.

Los dos equipos que vinieron a Gibraltar se realizaron pruebas en el aeropuerto a su llegada y se encontraban en estricto aislamiento hasta que se recibieran los resultados de las pruebas. El FC Prishtina entrenó anoche, dado que habían proporcionado un certificado de prueba negativa en su país de origen, y el entrenamiento también se realizó con rigurosas restricciones. Se les recogió en su hotel, se les llevó en autobús hasta el estadio y entrenaron con la misma metodología. No interactuaron con nadie y no se les permitió utilizar ninguna instalación, como los vestuarios. Pese a ello, se procedió a la desinfección de los bancos del campo y las porterías y cualquier otra posible fuente de contagio inmediatamente después. Posteriormente, tuvieron que cumplir estrictas instrucciones: permanecer en su hotel y no tener contacto con nadie en la cena.

Las condiciones de los permisos para disputar los partidos localmente así lo establecían.

Ayer no acudieron a las instalaciones y estaban esperando para ser trasladados al partido, a la espera de los resultados de la prueba. Tras la notificación de que algunos resultados eran positivos en Covid-19, se les indicó que permanecieran en el hotel.

El partido fue cancelado y el equipo fue trasladado al aeropuerto para abandonar Gibraltar lo antes posible en su vuelo chárter.

La Oficina para el Rastreo de Contactos (Contact Tracing Bureau) y la Oficina de Contingencias Civiles están recabando información para determinar el grado de contacto local de los contagiados.

El jueves, turno para el San Joseph's

En esta misma competición y en la ronda previa, el otro representante gibraltareño, el St. Joseph’s de los exbalonos Raúl Procopio y Juanjo Bezares se enfrenta este jueves día 20 (17:30), también en el Victoria Stadium de la Roca, al Torshavn de Islas Feroes.

En la plantilla del St Joseph's militan Francisco Javier Mateo (Balona-Algeciras), Jamie Robba (Balona), Domingo Ferrer y Ezequiel Rojas (Balona, UD Los Barrios, San Roque), Juanma y Pedro Fernández (UD Los Barrios y San Roque).