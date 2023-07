La Junta de Andalucía bendice el nuevo modelo de golf vivido en Valderrama

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha felicitado a la organización del LIV Golf Andalucía, primera cita en España y en Europa continental de este circuito, por su éxito en el torneo celebrado en el Real Club Valderrama de San Roque. "Es una nueva forma de entender el golf. Ttanto en la cultura como en el turismo y el deporte hay que ser capaz de innovar para que el golf siga siendo lo que es en Andalucía y el resto de España", ha subrayado.

"Nosotros con Valderrama tenemos un contrato de más de 30 años, pero realmente es una sociedad, y hemos entendido así esta relación. Cuando empezamos a hablar lo hicimos en estos términos, había que darle una vuelta a este deporte también y creo que hay otras formas para hacer las cosas, y el LIV ha venido a llenar esta visión digamos tradicional del golf, y creo que ahora todo el mundo está de acuerdo que ha sido un gran acierto", ha señalado Bernal.

El consejero, que ha mantenido un encuentro con el CEO de LIV Golf, el mítico jugador australiano Greg Norman, ha subrayado también que "Andalucía debe estar ahí, nuestra comunidad es el lugar donde hay que estar, the place to be, no sólo en vacaciones, sino también para venir a vivir, a trabajar y, por supuesto, para venir a jugar al golf".

"Estamos muy satisfechos porque es la primera vez que este torneo sale de EEUU, y la elección no ha podido ser mejor, el mejor campo de Europa, el Real Club Valderrama", ha apostillado.

Bernal ha mostrado igualmente su satisfacción porque "podemos ver cómo está todo el campo lleno de aficionados y lo que antes era por favor silencio, que están jugando, ahora es todo lo contrario, hay música, hay expectación, hay una comunión entre los jugadores y sus fans, procedentes de todas las partes del mundo. Creo que esto es una nueva forma de entender el golf y en la que Andalucía y LIV lo han interpretado a la perfección y Valderrama es el lugar".

"Sabíamos que era una apuesta arriesgada, pero hemos visto personalmente que las expectativas se han superado. Una organización excelente, muy profesional, y hemos sido capaces de atraer a los principales jugadores del mundo, ya que aquí tenemos a ganadores de Majors, y de los grandes torneos internacionales", ha destacado Bernal, que ha estado acompañado por el secretario general para el Deporte, José María Arrabal; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz, Jorge Vázquez; y el director gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, Lisardo Morán, entre otras autoridades.

La Junta ha puesto de relieve "el numeroso público que ha apoyado desde el primer día esta nueva forma de entender el golf, en el que el comienzo de las jornadas se mezclaba incluso con espectáculos flamencos". La estimación de aficionados que han pasado durante los tres días de competición, por el Real Club Valderrama, ha sido de más de 30.000 espectadores.