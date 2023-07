Talor Gooch se lleva la gloria del campeón en el LIV de Valderrama

Un torneo espectacular con un desenlace emocionante a más no poder. Hasta el último suspiro no se decidió el LIV Golf Andalucía 2023. El majestuoso Real Club de Valderrama aceptó a Talor Gooch en su particular salón de la fama y el estadounidense alzó la copa de campeón tras arrebatársela de los dedos a su compatriota Bryson DeChambeau. Los miles de espectadores que se congregaron en la jornada final en el mítico recorrido de Sotogrande (San Roque) se rindieron a la magia de una competición que sin duda ha dejado huella en su primera incursión en España.

Gooch, dos veces vencedor del LIV, sumó el tercer triunfo en la liga con un resultado global de doce golpes bajo el par. Un birdie en el último hoyo deshizo a favor del golfista de Oklahoma el empate que mantenía con el también norteamericano Bryson DeChambeau (-11), que terminó segundo tras llegar a la última vuelta como líder en solitario.

El poderío de Estados Unidos quedó plasmado en un podio cerradlo por Brooks Koepka, que finalizó el torneo con -9 y con grandes sensaciones de regularidad.

El primer clasificado sin pasaporte estadounidense, situado en cuarto lugar, fue el colombiano Sebastián Muñoz, que presentó una tarjeta de seis golpes bajo par tras una actuación en la que fue de menos a más durante el torneo.

Justo un puesto por detrás, cerca del podio de honor, apareció el mejor español, David Puig (-4). El jovencísimo catalán logró su mejor resultado en el LIV y acabó emparejado con con los estadounidenses Patrick Reed y Jason Kokrak. Este último llegó a liderar tras la primera jornada con Dustin Johnson.

El castellonense Sergio García (-2) acabó en décima plaza empatado con el chileno Joaquín Niemann. García no pudo reeditar la hegemonía que tantas veces ha demostrado en Valderrama, uno de sus campos favoritos y prácticamente su segunda casa.

En la clasificación por equipos, el premio al cuadro ganador acabó con las manos del Torque con dieciséis golpes bajo par, por delante del Range Goats, segundo con -11; y el Crushers, tercero con -7.

El Torque fue ascendiendo desde la cuarta plaza del primer día a la tercera del sábado y a la primera de esre domingo, contando con un bastión fundamental en el colombiano Muñoz, que puntuó todos los días, por los dos de cada uno de sus tres compañeros: el español Puig, el chileno Niemann y su compatriota Mito Pereira, que fue el menos destacado en la clasificación individual.