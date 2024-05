Javi López Pinto ¿hasta luego o hasta siempre?

Javi López-Pinto, cedido por el Burgos de la Segunda división, ha sido uno de los jugadores que ha aportado goles y con su actitud se ha ganado un puesto fijo en el Algeciras Club de Fútbol desde su llegada como primer refuerzo albirrojo en el mercado de invierno. En su comparecencia con los medios tras finalizar el partido deeste sábado en el Nuevo Mirador, último de la temporada en La Menacha del grupo II de Primera Federación, se mostró muy cauto a la hora de definir su futuro, en manos en primera opción del Burgos, club con el que tiene contrato en vigor.

"Estoy muy feliz. Me he integrado bien aquí y sólo tengo palabras de agradecimiento para el club, los compañeros, la afición, los medios de comunicación. He podido plasmar mi mejor fútbol, con partidos mejores y peores. La vida no sabes las vueltas que da. En teoría tengo contrato con el Burgos y es el que tiene la potestad de si sigo o no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí, la verdad", declaró.

El delantero reconoció sentirse emocionado al final del partido contra el Castellón. "Obviamente da pena. Al final, cuando sientes el apoyo de la afición, estás a gusto. Cada fin de semana en el Nuevo Mirador, he disfrutado como jugador. A ver qué pasa y espero que vaya bien para todos", recalcó.

López Pinto tuvo palabras para el entrenador, Lolo Escobar, que abrazó a cada uno de los jugadores en el túnel a vestuarios tras el encuentro. "El míster, además de ser un gran entrenador, es una gran persona. El el vestuario hay un buen grupo humano, estamos todos bastante unidos. Lástima de los últimos partidos, aunque hay que quedarse con las cosas buenas. Esta competición es muy difícil, con equipos que te compiten con presupuestos altísimos, y en el Algeciras luchamos como titanes. Unas veces te sale mejor y otras peor".

López-Pinto, barcelonés de nacimiento y con 23 años, contabiliza trece partidos con el Algeciras, con un total de 1185 minutos. Ha marcado cinco goles, uno de ellos en el partido disputado frente al Ibiza, el pasado mes de marzo, de un gran derechazo. Su jugada favorita es penetrar hacia el centro desde la banda, armarse la pierna derecha y disparar. Es un joven abierto, que pregunta por todo a sus compañeros, atraído por una ciudad dónde se ha sentido bien durante su estancia, que en principio terminará con la temporada, tras el partido del próximo sábado en Córdoba.