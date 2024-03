López Pinto y Sergio Santos, dos titulares llegados en invierno

Javi López-Pinto, que llegó cedido del Burgos, y Sergio Santos, procedente del Murcia, se han convertido en dos fijos del once de Lolo Escobar pese a ser fichajes del Algeciras CF en el mercado de invierno. No es habitual que jugadores llegados en esta ventana se incorporen con tal aportación y reconocimiento al once titular. Aportan goles y consistencia al juego de los albirrojos.

López-Pinto, que ocupa plaza de sub-23, llegó en los últimos días del pasado mes de enero. Ya suma seis partidos jugados (442 minutos) y tres goles marcados. Basta ver que le queda una diana para auparse entre los máximos goleadores algeciristas, como Javi Cueto y el capitán, Iván Turrillo. Su peso se nota en cada partido. En lbiza, el pasado domingo, además de un golazo con su pierna derecha, protagonizó varias oportunidades de peligro, junto a Zequi, que también fue una amenaza para los celestes. Va camino de ser toda una referencia para amenazar las porterías contrarias por las dos bandas.

Sergio Santos, de 23 años, que llegó poco antes del cierre del mercado de invierno, ha participado ya en cinco partidos (240 minutos). Su contribución está siendo muy valiosa a la hora de fortalecer la banda derecha, ya sea en posición de defensa o medio centro, con cometidos específicos a la hora de tapar subidas de contrarios. Se nota especialmente su despliegue físico y su experiencia. Ha militado en las categorías inferiores del equipo de su ciudad, Leganés, en el juvenil del Real Madrid y en el Real Madrid-Castilla (2020-2021). Incluso Carlo Ancelotti le dio la oportunidad de debutar con el Real Madrid en Primera División. Tiene algo también bueno en una categoría como la Primera Federación, que no le han enseñado todavía ni una sola tarjeta.

La incorporación de ambos jugadores está en el haber de la dirección deportiva que gestionan Miguel León y Jordi Figueras.

Rara avis

No es habitual que jugadores llegados en el mercado invernal se incorporen al once titular y aporten tanto como están haciendo Javi López-Pinto y Sergio Santos, pero hay otros casos.

Moussa Sidibé dejó un grato recuerdo en el Nuevo Mirador en la media andadura que lució de albirrojo tras aterrizar en enero de 2018. Fue uno de los protagonistas del equipo dirigido por José Antonio Asián que no superó la eliminatoria de fase de ascenso a Segunda División B frente la UD Ibiza, aquel 27 de mayo de 2018. Su potencia y su regate, no obstante, destacaron durante su estancia en el Algeciras. El de Mali llegó procedente del CD Guadalajara, tras denunciar mediante una carta su situación de impagos de nóminas.

Otro caso señalado fue el Andrés Armada, que tuvo tres estancias en el Algeciras CF. Llegó de la mano de José Ángel Moreno, en la temporada 2001-2002. Fue pieza decisiva. De hecho los dos goles del triunfo decisivo en la última jornada sobre el Écija Balompié llevaron su firma. En 2003 fue partícipe del ascenso a Segunda A con el añorado José Luis Montes en el banquillo, y por último regresó en la 2005-2006, pero no pudo impedir que los albirrojos cayesen a Tercera.

Karim Abubakar, delantero ghanés, fue miembro de la plantilla del recordado ascenso en Socuéllamos, a las órdenes de Emilio Fajardo. Karim marcó muchos goles con el Algeciras, pero en la retina de los aficionados quedó grabado el decisivo tanto ante la UD Los Barrios en aquella última jornada que decidió la clasificación albirroja para la liguilla.

En la portería destaca la llegada de Javi Jiménez, en enero de 2020, una temporada aciaga en la portería algecirista y también muy irregular, interrumpida por la pandemia del coronavirus.