Valderrama celebra el regreso de Jon Rahm de la mano de la LIV Golf

El multimillonario fichaje de Jon Rahm por la LIV Golf League, el que le mete en el top-ten de deportistas mejor pagados de la historia, también conlleva una magnífica noticia para San Roque: el León de Barrika estará en el torneo del circuito de fondos árabes que se celebrará en el Real Club de Golf Valderrama entre los días 12 y 14 de julio de 2024. Una noticia “brutal” según la expresión utilizada por Javier Reviriego, director general del club, pero también un reto para el golfista, que según ha explicado en infinidad de ocasiones decidió que quería ser profesional de este deporte en esas mismas calles, cuando aún era un niño, al asistir de la mano de su padre a la mítica Ryder Cup de 1997 en la que el equipo europeo estuvo comandando por el añorado Severiano Ballesteros.

Jon Rahm no ha tenido a lo largo de su carrera precisamente un idilio con Valderrama, al que, obviamente, siempre había acudido para torneos del Circuito Europeo. Un escenario para el que nunca ha ahorrado elogios. “En cuanto llegas te sumerges en la historia del club y eres consciente de los momentos especiales que allí se han vivido en los últimos 30 años”, dijo en una de sus participaciones.

"Valderrama es uno de los mejores diseños que he visto en mi vida, visualmente es precioso y está cuidado de una manera maravillosa. No hace falta que los campos midan 10.000 metros para ser exigentes. Valderrama me parece divertidísimo, te hace pensar y jugar todo tipo de golpes y, si fallas, te la puedes jugar. Te mantiene en vilo”, añadía Rahm. “Me encantan los campos clásicos en los que hay que emplear diferentes estrategias. Es golf en estado puro”.

Rahm visitó Valderrama por primera vez en 2007 y tuvo la oportunidad de seguir de cerca en el Volvo Masters de aquel año a jugadores con los que hoy libra duelos épicos o incluso ha compartido vestuario y campo en la Ryder Cup: Sergio García, Ian Poulter, Paul Casey, Thomas Björn… Más adelante tuvo la oportunidad de jugar el campo como amateur, cuando visitó Valderrama al acudir con el equipo nacional a la Copa Sotogrande.

En 2017, su primer año como profesional, llegó su primera gran cita. No pasó el corte. En 2019 se le escapó la victoria que parecía tener a su alcance. Acabó segundo tras Christiaan Bezuidenhout. En aquel 2019, Rahm se impuso en la Race to Dubai y se convirtió en el primer español desde Seve Ballesteros en 1991 que finalizaba el año como número uno del European Tour.

En 2021 no solo se quedó fuera de las dos últimas vueltas, sino que, absolutamente frustrado, aseguró tras llegar a la casa club que no quería “volver a ver un palo” en mucho tiempo.

En julio el golfista vasco regresará a Valderama y lo hará a lo grande. El contrato que le une a la LIV Golf League le obliga a participar en sus 16 torneos, a excepción, como es obvio, de que medie algún problema físico. Es complicado encontrar un mejor reclamo para la cita en Sotogrande, que ya en 2023, en su estreno, superó todas las expectativas tanto de juego como de presencia de aficionados.

“Es una noticia extraordinaria, brutal, no podemos estar más contentos”, admite Javier Reviriego. “En mi opinión estamos hablando del mejor jugador del mundo en los últimos cinco años y además es español... no se me ocurre un mejor guión”.

Reviriego destaca que la LIV Golf ya supuso un éxito el pasado año. “No hay que olvidar que vinieron grandes figuras, algunas de ellas americanas que no se esperaba que pudiesen jugar en Europa, pero es obvio que el impacto de Jon Rahm existe y que para nosotros es una satisfacción”.