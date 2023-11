El LIV Golf vuelve a Valderrama, en San Roque, del 12 al 14 de julio de 2024

Mientras se desatan los rumores sobre el desembarco de Jon Rahm por el LIV Golf, el novedoso circuito respaldado por fondos árabes que ha obligado a cambiar el panorama golfístico mundial, la organización ya hacho público su calendario (excepto las dos últimas pruebas) para 2024, que reserva para la segunda cita en el Real Club de Golf Valderrama de San Roque las fechas del 12 al 14 de julio, cinco meses después de su arranque. En 2023 se jugó del 30 de junio al 2 de julio y alzó el título el estadounidense Tylor Gooch.

El LIV Golf, en el que será su segundo año completo después de un primero que se jugó casi de manera experimental, tendrá 14 torneos, seis de ellos en terreno estadounidense y otros seis fuera de sus fronteras, además del campeonato individual y el de por equipos. Estos dos últimos todavía sin anunciar su ubicación y fechas.

El arranque del LIV Golf se producirá del 2 al 4 de febrero de 2024 en el Camaleón Golf Course, dentro del resort de Mayakoba, en la Riviera Maya (México). Una semana más tarde (8-10) la liga aterrizará en Las Vegas Country Club (EEUU). Ya en el mes de marzo (días 1 al 3) viaja hasta Arabia Saudí (1-3) para siete días después trasladarse hasta Hong Kong (8-10).

La gira volverá a Estados Unidos los días 5 a 7 de abril a un escenario todavía sin determinar para tres semanas después volar hasta Adelaida en Australia (26-28) en The Grange Golf Club para llegar los días 3 y 5 de mayo al Sentosa Golf Club de la República de Singapur.

El mes de junio tendrán lugar los torneos de Houston (Golf Club of Houston del 7 al 9) y Nashville (The Grove del 21 al 23), antes de viajar hasta el Real Club de Golf Valderrama y de poner rumbo al Reino Unido, en el JCB Golf and Country Club durante el mes de julio. El LIV Golf Greenbrier en The Old White at The Greenbrier se celebrará en el mes de agosto (16-18) pondrá el punto final a la temporada regular.

Los dos últimos torneos serán anunciados en las próximas semanas según indica el LIV y ahí radica la posibilidad de que exista coincidencia con el Open de España, que pertenece al DP World Tour, que tiene en su calendario el Andalucía Masters del 17 al 20 de octubre de 2024 en el Real Club de Golf Sotogrande, también en San Roque.

Mientras tanto crecen los rumores sobre el posible fichaje de Jon Rahm por el LIV Golf, lo que supondría poco menos que su espaldarazo definitivo. Algunos medios ya hablan de una oferta de 600 millones de dólares y de negociaciones avanzadas, pero no hay confirmación al respecto.