El Andalucía Masters hará su segunda escala en el RCG Sotogrande del 17 al 20 de octubre de 2024

El Real Club de Golf Sotogrande de San Roque albergará en 2024 por segunda vez el Andalucía Masters, que se celebrará entre los días 17 y 20 de octubre y que estará dotado con 3.250.000 euros en premios y pondrá en juego 5.000 puntos.

El DP Tour trabaja para no quedar eclipsado por el LIV Golf (que tiene una de sus paradas en el también sanroqueño Real Club Valderrama) y para ello se ha reestructurado. La temporada se divide en tres partes, siendo la primera de ellas la más grande y que se divide a su vez en cinco secciones independientes.

“Arranca un nuevo curso de la gira del viejo continente y esta vez lo hace con novedades. En esta ocasión la temporada se estructurará en tres fases, estando la primera de ellas -la que abarca más campeonatos- dividida a su vez en cinco secciones: The Opening Swing, The International Swing, The Asian Swing, The European Swing y The Closing Swing”, explica el prestigioso portal Ten Golf.

“Así pues, tal y como ha ocurrido con la temporada de otoño del PGA Tour, cada una de las fases tendrá su propia clasificación de puntos además de contar para el global de la Race to Dubai”, añade.

Todo ello para otorgar clasificaciones directas de cara a los eventos de la segunda fase y, sobre todo, dotar de un bonus al ganador de cada una de estas cinco secciones iniciales de la primera fase. Y es que cada uno de los más regulares se embolsará doscientos mil dólares de premio, lo que invita a darlo todo en cada torneo”, abunda.

De hecho el curso '2024' ha dado comienzo este jueves con dos citas pararelas, una el Joburg Open, que se juega en Sudáfrica, y otra, el Fortinet Australian PGA Championship, en el Royal Queensland GC de Brisbane de Australia. Entre ambos concurren once golfistas españoles españoles.

El calendario señala que el primer torneo ya confirmado en España (el Open de España) se jugará del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid.

Posteriormente (3-6 de octubre) la competición hará escala en el prestigioso Old Course St. Andrews (Escocia) y (10-13 de octubre) en Le Golf Nacional, Saint-Quentin, en Yvelines (Francia) hasta llegar al Real Club de Golf Sotogrande (17-20 de octubre).