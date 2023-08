Freik afirma que la agresión a Adri Galindo fue "fortuita" y " de total naturaleza futbolística"

La agresión del defensa de la UD Los Barrios Freik Ali Mohamed al delantero de la Real Balompédica Linense Adrián Galindo, que prácticamente puso punto final al amistoso que ambos equipos disputaron el sábado en la Villa y que se resolvió con triunfo mínimo de los albinegros aún colea. El zaguero gualdiverde ha hecho público a través de sus redes sociales un comunicado en el que admite que golpeó por dos veces al ariete, pero se refiere a ese momento como empujones, no como puñetazos y habla de una acción “fortuita y de total naturaleza futbolística”, lo que da a entender que ese tipo de agresiones son muy habituales. En el tramo final de su escrito habla de “teatreros y payasos” en clara alusión al rival golpeado, que a su vez le recuerda que tiene “vídeos, fotos y hasta un parte médico” que rcoge los daños que ha sufrido.

Freiken Ali (Freik), es muy probable que con la intención de aliviar una posible sanción (que, de acuerdo a la redacción del acta, podría ser hasta de ocho partidos a pesar de tratarse de un partido de pretemporada) sale a la luz pidiendo unas disculpas muy tamizadas, mientras que su club no se ha pronunciado oficialmente al respecto de lo sucedido, pero sí ha ha posteado las declaraciones de su futbolista en redes sociales.

El zaguero pide perdón a su club, a cuerpo técnico y jugadores por dejar al equipo con uno menos (em realidad alrededor de un minuto) y luego se refiere a lo que considera “principal”, apartado en el que cataloga de “vergonzosa” la crónica publicada por este periódico.

“El fútbol es un deporte para hombres y para mujeres, es un deporte de contacto y quien bien lo juega o le toca de cerca sabe que en un partido puede pasar miles de cosas y a unas revoluciones muy altas”, se justifica.

“Disputamos un partido con la Real Balompédica que fue un partido lleno de duelos e intensidad”, agrega. “Llegando éste a su final se forma una discusión en la que yo, Freiken Ali (Freik) salgo en protección de un compañero que está de espaldas, dándole un primer empujón en la cara al jugador contrario y después un segundo empujón en el cuello”.

“Sin que pase la ocasión quería pedirle disculpas públicamente después de haberlo hecho de manera privada”, se entiende que en referencia a cuando se acercó al delantero balono, que en este momento estaba tendido y siendo atendido en el terreno de juego, actitud ésta de la que se hace eco la crónica del duelo de Europa Sur.

“Quería dejar claro que mi intención no fue lastimarle, cosa que creo que es casi imposible, debido a la fuerza empleada en los empujones y quiero aclarar que nunca jamás le golpearía un puñetazo a un compañero de profesión ni ejercer cualquier entrada que pueda lastimarle o lesionar a un compañero”, sostiene el jugador de la Unión.

“Es una vergüenza que una acción así, fortuita de total naturaleza futbolística se convierta en una situación de agresión, de protagonismo o de actitudes repugnante de manera de diez años”, señala.

Fortuita, según el diccionario de la RAE, es “que sucede inesperadamente y por casualidad” y el propio futbolista había escrito poco antes que saló a proteger a un compañero y que por dos veces empujó (según él) en la cara y en el cuello al delantero de la Balona.

“Pido disculpas y vuelvo a repetir, el fútbol es un deporte para hombres y mujeres, no para teatreros ni payasos”, en lo que se antoja, aunque en ningún momento le nombre, una referencia a Adrián Galindo, al que primero pide disculpas y más tarde acusa veladamente de mentir.

La versión de Adri Galindo

Por su parte Adrián Galindo pasó varias horas después del encuentro en la clínica concertada con la Mutaulidad de Futbolistas en Algeciras y aunque las pruebas descartaron lesiones de gravedad y pudo marcharse a su domicilio en Tarifa junto a su familia, este domingo confesaba que aún siente molestias especialmente en el cuello, pero también en la espalda. Espera someterse a nuevas pruebas en los próximos días.

A través de sus redes sociales el delantero, además de agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas reivindica: “Ya está bien de violencia en el fútbol”.

“Hay discusiones, piques, hay de todo, pero lo que no comparto es que haya agresiones y más de este tipo…”, recalca. “Después que un club apoye a su jugador y quiera limpiar su imagen por redes sociales, no lo veo bien, pero no quiero entrar en polémicas”.

“Me están llamando teatrero y payaso de circo, tengo vídeos, fotos y hasta un parte médico donde indica los daños causados, la pérdida de conocimiento y la agresión hacia mi persona”, recuerda Adri Galindo.

“Lo mínimo que se debe hacer es pedir perdón y llamar a ver cómo está el compañero, pro bueno esto es el fútbol, su parte fea, la que nadie quiere ver en este deporte tan bonito”, abunda.

“Ojalá que a ese jugador [en referencia a Freeik] nunca le hagan esto ni a cualquiera y mucho menos que le falten el respeto por su color, pero hay que cuidar las formas y evitar este tipos de circunstancias. A ver si podemos borrar este tipo de inconvenientes para que el fútbol sea bonito, competitivo y limpio”.

“Gracias a todos y volveré más fuerte que nunca. Gracias Real Balompédica Linense por vuestro apoyo”, finaliza.