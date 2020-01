El entrenador del Betis Deportivo, Manel Ruano, dijo tras la victoria ante la Unión Deportiva Los Barrios (5-1) que era importante para su equipo "dar un paso adelante" y afirmó que tienen la intención de "mantener la dinámica" para finalizar "lo más alto posible".

"Después de dos derrotas consecutivas era importante dar un paso adelante. Ganamos con solvencia. Nos queda lo más difícil, mantener la dinámica", insistió.

Sobre la racha de la que venía su equipo, analizó: "Llevamos dos semanas trabajando muy bien. Le digo a los jugadores que se centren en el día a día. La semana anterior entrenamos muy bien, y no salió. Somos un equipo joven y estos altibajos son típicos de la edad. No es fácil mantener una tendencia positiva durante mucho tiempo. Tenemos una plantilla muy corta y ante la Unión no dejamos a nadie sin convocar".

"Es un grupo muy difícil y con mucha competitividad. Fuera de casa siempre es muy difícil puntuar. Tienes que competir muy bien y que los detalles caigan de tu lado y se ve cuando semana tras semana pinchan equipos de arriba. El que tenga regularidad será el campeón (del grupo X de Tercera división). Aún queda mucho pero intentaremos estar lo más alto posible", comentó.

Sobre la acción en la que Triunfo dio un codazo a su jugador Calderón, afirmó: "No vi la jugada. Por suerte no tiene nada roto, pero tuvimos que hacer un cambio en una acción que el reglamento dice que era amarilla".