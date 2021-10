Álvaro llega donde Rahm no alcanza

Cosas del golf. El guadiareño Álvaro Quirós superó este viernes el corte del Estrella Damm Andalucía Masters que se juega a pocos metros de su casa, en el Real Club Valderrama, en San Roque. No lo hizo el número uno del ranking mundial, el vasco Jon Rahm, que después de su catastrófica vuelta del jueves ya lo tenía complicado y que en la segunda no mejoró. El líderato cambió de nombre, pero no de país, ya que Romain Langasque, que firmó una tarjeta con 69 golpes, desbancó a su compatriota Julien Guerrier.

El gran vencedor, de momento, es el club organizador. Miles de personas -y eso que era un día laborable- se dieron cita en el emblemático escenario de la Ryder de 1997. Se espera que la afluencia vaya a más en las dos jornadas que restan. El alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, ya habla de batir récords. Y es que después de un año sin público por culpa del coronavirus, hay ganas de golf en el Campo de Gibraltar.

Valderrama no entiende de estrellas, pero por lo que se ve sí que le tira la tierra. Por eso Álvaro Quirós, que repitió tarjeta (73) logró pasar el corte con +4, mientras algunos de los favoritos echaban pie a tierra. Los primeros 18 hoyos dejaron sentenciado a Jon Rahm, los segundos hicieron descender al canario Rafael Cabrera Bello, que pasó del segundo al decimotercer puesto. Esta vez ni siquiera existe la excusa del viento que sí era admisible el primer día, pero lo cierto es que entre los que superaron el corte solo 12 están por debajo del par.

Rahm inició su recorrido con una desventaja de siete golpes sobre el par del campo y el empeño de hacer una fabulosa segunda vuelta para remontar, pero el milagro se derrumbó con dos bogeys en los tres primeros hoyos. A partir de ahí, tuvo por delante un recorrido infranqueable, en el que salvar el honor era ya su única mira. Sin ser tan mala como la del jueves, esta vuelta le añadió aún más golpes de diferencia con la frontera del corte, por lo que se vio obligado a hacer las maletas.

De este modo, el actual líder del golf mundial deberá pensar en otro año para intentar coronarse por primera vez en el exigente Valderrama al acabar con 152 golpes en dos días, 10 sobre par del campo y a 14 impactos del líder.

Mal día también tuvo Cabrera Bello, que el jueves estaba situado en la segunda posición a un golpe de la cabeza y este viernes fue absorbido por los abismos para situarse lejos de la cabeza al par del campo. Ahora es decimotercero, tras firmar un recorrido de 74 golpes, seis más que el primer día, que lo deja con una tarjeta al par del campo y a cuatro golpes del francés Langasque.

Mejor le fueron las cosas a Alejandro Cañizares, el mejor de los españoles, que mejoró su primer recorrido (71 el viernes) con una jornada que cerró con 69 golpes con dos bogeys y cuatro birdies, los dos últimos en los hoyos 16 y 18, que lo dejan en sexto lugar con un total de 140 golpes, solo dos más que Langasque y todas sus opciones intactas.

El francés mantuvo en alza su regularidad, clavando la segunda jornada en los mismos 69 golpes de la primera, lo que le hace mandar en la tabla con cuatro bajo par.

El británico Matt Fitzpatrick, que estaba realizando una vuelta de ensueño y era líder con -5 en el penúltimo hoyo, se atascó en el 18, con un doble bogey que lo envió a la segunda posición empatado con el británico Laurie Canter, que firmó el mejor recorrido de la jornada con 65 golpes, en -3.

También tuvo un buen día Gonzalo Fernández Castaño. El madrileño se recompuso de los 77 impactos del jueves para entregar una tarjeta con 68 golpes y pasar el corte, aunque está lejos de la zona con +3 y 145 golpes, lejos de los 138 de Langasque.

