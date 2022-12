Un Clásico para grandes

Al fin llegó el día. Sobre las cenizas de la derrota de España en el Mundial de Qatar este siete de diciembre se levanta un Algeciras-Balona. El Clásico del Campo de Gibraltar. El primero en la Primera Federación con su actual denominación. El partido de los partidos para todos los algecireños y para todos los linenses, les importe o no este deporte. Y es que en realidad lo que se juega en el Nuevo Mirador desde las 21:00 es mucho más que un encuentro de fútbol.

Esta vez los locales llegan en medio de profundas dudas por culpa de sus últimos marcadores y anclados en puestos de descenso, después de que el Badajoz haya derrotado in extremis al Deportivo con un gol del algecireño Francis Ferrón (1-0). Los visitantes, exultantes, sobre todo por la euforia que produjo su triunfo en el último suspiro del pasado domingo sobre la AD Ceuta. Pero está más que demostrado que esos datos no sirven para nada. En una situación muy semejante se produjo la pasada andadura el triunfo de los de Ania 0-4 en el Municipal. Tomás Sánchez es baja en los de casa. Los de La Línea, que llegarán con más de 300 de los suyos, no podrán contar con Yassin Fekir.

El Clásico, como sucede todos los años, está declarado de alto riesgo. Una hipotética tensión que los algeciristas han amortiguado de antemano con un cartel más que entrañable que recuerda a dos presidentes a los que califica de leyendas: Bernardo Martín en los de casa y Alfredo Gallardo en los visitantes.

El Algeciras, sin Tomás y muy necesitado

El Algeciras CF necesita ganar el Clásico como el comer. Una victoria ante el eterno rival siempre supone mucho más que tres puntos, pero en esta ocasión se antoja de primerísima necesidad para un equipo que atraviesa un momento complicado y para una hinchada con los ánimos bastante tocados.

La escuadra de Iván Ania recibe a la Balona tras un empate en Vigo ante el Celta B que cortó una sangría de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, ese punto se agrió por como se produjo, tras dejar escapar un 0-2 y con dos errores garrafales en la portería. La realidad es que el Algeciras lleva cinco jornadas sin vencer (con solo dos puntos) y ha perdido fuerza en un Nuevo Mirador donde enlaza dos reveses (Deportivo y Sanse) y donde cinco rivales han sacado tajada esta temporada. Demasiado.

El Algeciras quería mirar hacia arriba -como hace un año- pero se acerca al ecuador mirando hacia abajo. De hecho los albirrojos afrontan el duelo en puestos de descenso tras los marcadores de este martes. Los de Ania llevan cinco partidos seguidos encajando al menos dos goles, uno de sus grandes puntos flacos en esta crisis de resultados.

¿Qué once podría sacar el Algeciras? Iván Ania no para de acumular malas noticas. El técnico pierde a Tomás Sánchez para los próximos cuatro encuentros por sanción. Está claro que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Sin el algecireño y exbalono, Ale Benítez apunta a titular en el carril izquierdo con Albarrán por la derecha. En el centro de la zaga repetirán Jordi Figueras y Nico Van Rijn, los dos centrales sanos de una plantilla con Admonio y Amoah en la lista de lesionados. Borja Fernández se postula para entrar por fin en el once, sobre todo si el míster mantiene la idea de los tres centrocampistas con Iván y Pepe Mena o Veiga. Si juega con dos en el centro, Ferni entraría en una banda. Arriba, parece claro que seguirán Romero, Roni y el enrachado Iñaki Elejalde. Seguramente Romero caería a un costado.

¿Y la portería? He ahí la gran cuestión porque ni Pol Tristán ni Juan Flere están haciendo méritos. Tristán podría quedar sentenciado de fallar en el Clásico. Difícil papeleta para Ania.

El algecirismo, a pesar de todo y de la hora y el día, parece que responderá en las gradas. El equipo tiene en este Clásico una llave maestra para revertir por completo la situación, aunque un nuevo tropiezo desataría un final de año muy enrarecido. Pase lo que pase, la entidad ya está buscando soluciones. El mercado de invierno va a ser movido en La Menacha.

La Balona y su kriptonita

La Balona desembarca en un escenario estéril desde que ganase en 2010, con Rafa Escobar como entrenador. El técnico cordobés es entendido como la kryptonita algecirista por una afición que después de la victoria sobre el Ceuta del pasado domingo, tan emotiva como angustiosa, ha elevado definitivamente a los altares a su entrenador.

En el vestuario albinegro está confiado, alegre. Emana seguridad. Quizás porque tiene muchísimo que ganar y la derrota dejaría menos secuelas que en el rival. Hasta el hecho de no poder acceder al terreno de juego por culpa de la inundación del túnel de vestuarios es asumido por la plantilla más con chanza que con protestas.

Ni los que juegan ni los que no ponen una sola mala cara. Entre los que tienen toda la pinta de estar en el césped un linense que lucirá el brazalete de capitán (Loren) y un algecireño que ha derribado la puerta y se ha ganado por méritos propios un sitio en el once (Álex García).

El equipo de La Línea volverá a ejercitarse este miércoles en horario matinal. Eso que ahora se llama un entrenamiento de activación. Que sobre todo ayuda a que un día tan señalado no se haga especialmente largo. Hasta que esa sesión de trabajo termine no será oficial la lista de convocados, pero si no sucede nada extraño viajarán todos los integrantes de la primera plantilla. Cada uno de ellos con la ilusión de jugar, excepto Yassin Fekir, sancionado por la chiquillada de la última jornada.

Precisamente qué jugador ocupará la plaza vacante que deja el franco-argelino se presenta como la gran duda en el once balono. Posibilidades hay una pila. La lógica indica que el principal candidato es Toni García bien en la banda (en ese caso Alhassan Koroma adelantaría su posición) bien de segundo punta. Pero vaya, que si entran Joao Pedro u Omar Perdomo tampoco iba a ser una sorpresa. Como tampoco que Escobar coloque a Antonio Romero por delante de Borja López y Jose Masllorens y deje el resto del equipo como estaba. El de la kryptonita sabrá qué le resulta más positivo para alcanzar un triunfo que dedicar a uno de los jugadores más ilustres que se hayan enfundado la guayabera albinegra, Santiago Aragón, fallecido este martes.