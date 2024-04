La Balona se propone salir de copas

Después de cuatro jornadas sin conocer la derrota (dos triunfos y dos empates), de haber certificado la permanencia en Segunda Federación y con opciones (muchas) de clasificarse para la Copa del Rey y (pocas) de seguir optando al play-off de ascenso a Primera Federación. Con esta carta de presentación afronta la Real Balompédica Linense este domingo (12:00, en directo por Notikumi) su duelo con el ya descendido Cartagena B, el último [presuntamente] en el Ciudad de La Línea, al que el club ha colocado precios reducidos. Los albinegros recuperan a Javi Pérez y Aridane Santana una vez cumplidas sus sanciones, de manera que son bajas Moi Parra y Dani Santafé. El único canterano en al convocatoria es el tarifeño Pepe Greciano, miembro de facto del primer equipo.

La Balona, que ha vivido la semana más tranquila en muchos meses después de consumar su salvación con su victoria 1-2 en Orihuela, no se pone techo. Las matemáticas dicen que si suma los seis puntos que le restan (es decir, derrota este domingo al Cartagena B y dentro de una semana al Antoniano en Lebrija) aún puede tener opciones de jugar el play-off, aunque necesita que fallen Orihuela, Estepona y Águilas. Vaya, que se antoja poco probable. Otra cosa es la pelea por la Copa, en la que solo precisa dar alcance a los murcianos, que solo le aventajan en dos puntos y que tienen un calendario complicado. En el peor de los casos, la octava posición concede un puesto en la Copa Federación.

Para que este último partido en casa de la fase regular -que para muchos hinchas es ya intrascendente- cuente con el mayor número posible de aficionados la directiva fijó los precios en 15 euros en Tribuna y cinco en Fondo de Gol.

Ficha técnica Real Balompédica: Facu Ackerman; Miguel Cera, Diego Jiménez, Rafa Ortiz (Javi Pérez), Nani; Pitu, Sergi Monteverde, Antonio Romero, Pepe Greciano; Fran Carbià y João Pedro. Cartagena B: Saldaña, Guerrero, Nico, De Pedro, Checo, Arcos, Cellou, Guille Bernabéu, Diego Iglesias, Sabater y Joe James Riley (Killyan). Árbitro: Antonio Pozo Fernández, de Ceuta, que esta temporada debuta en Segunda Federación. No ha dirigido un solo encuentro a los albinegros, pero sí a su filial, que en la 20/21 superó 7-0 al Alcalá del Valle. El filial departamental empató en su visita al Cádiz-Mirandilla (2-2) el pasado mes de diciembre con el caballa como juez. Hora: 12:00 (Trigésimo tercera jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikumi). Estadio: Ciudad de La Línea Precedentes: La de este domingo es la primera vez que el filial del Cartagena visita a la Real Balompédica.

En lo referente a la convocatoria, solo forman parte de la misma jugadores del primer equipo, entendiendo como tal también a Pepe Greciano. Vuelven Javi Pérez y Aridane Santana una vez cumplidos sus castigos y existe la posibilidad de que Santi Jara, que ya viajó a Orihuela hace una semana, reaparezca durante el choque después de haber permanecido en el dique seco desde la última jornada jornada de diciembre. Por lo tanto las dos únicjas bajas como tales son las de Moi Para y Dani Santafé, lesionados de larga duración. El míster tendrá que realizar dos descartes. Facu Ackerman regresa a casa tras el susto monumental protagonizado hace dos semanas, que incluso le obligó a pasar una noche en el hospital.

El tópico dice que cuando algo funciona no se toca. Y a él podría aferrarse Antonio Fernández Rivadulla para mantener el once que le proporcionó su primer triunfo como visitante desde que se sienta en el banquillo albinegro. Tampoco sería un disparate que Sergi Monteverde volviese al eje de la retaguardia en detrimento de Rafa Ortiz y que su vacante en la medular la ocupase Javi Pérez. No deja de ser una hipótesis.

Rivadulla advierte: "Nos van a poner las cosas complicadas"

El míster subraya la “tranquilidad” que ha palpado durante la semana en sus hombres tras consumar la permanencia. “Hay un estado de ánimo diferente, pero eso no quita que hayamos preparado concienzudamente el partido de Cartagena B porque independientemente de su clasificación sus resultados son muy cortos, está siempre compitiendo, es un filial y nos va a poner las cosas muy complicadas”, predijo el preparador.

“En la situación que estamos no podemos relajarnos, llevamos toda la semana inculcando a los futbolistas que tuvimos una semana muy parecida a la del Vélez, desde fuera se decía que había que ganar sí o sí y este equipo nos lo va a poner igual de complicado o más, porque tienen algunos jugadores diferenciales y es necesario estar mejor que ellos’, sostiene el preparador gallego, quien confía en que su equipo llegue con opciones de tener algo por lo que pelear en la última jornada, cuando visite al Atlético Antoniano en Lebrija.

Rivadulla prefiere no fijar objetivos más allá de seguir ganando en este tramo final y dar una alegría a la afición. “Hay que seguir trabajando y estos tres puntos nos permitirían pelear por la Copa del Rey hasta la última jornada y quién sabe su a lo mejor hasta algo más”, finaliza.