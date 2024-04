El calendario respalda las aspiraciones coperas de la Balona

Tras asegurar la permanencia en Segunda Federación este domingo con su meritorio triunfo 1-2 sobre el Orihuela -al que arrebató el derecho a estar virtualmente clasificado para el play-off- la Real Balompédica Linense, octava, se fija como objetivo escalar al menos una plaza, lo que le permitiría disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Un objetivo que tiene a su alcance porque, aunque no se puede aplicar en justicia aquello de que depende de sí misma, sí que es cierto que el calendario en las dos jornadas que restan se antoja favorable para los intereses del conjunto de Antonio Fernández Rivadulla. Con todas las reservas del mundo que merecen siempre este tipo de afirmaciones.

La Balona ya ha espantado (matemáticamente) ese fantasma que supone el miedo a caer en descenso y aunque el míster, con buen criterio, habla de ir “partido a partido” con solo dos jornadas por delante es obligado hacer cuentas. No es nada cierto que la temporada haya terminado. La realidad es que los números conceden una remota posibilidad de alcanzar el play-off (tendrían que fallar tres equipos y además que no se produjesen empates múltiples que le perjudicasen) así que el “y ya veremos” del técnico gallego en su rueda de prensa posterior a la victoria en Los Arcos se puede traducir en pelear por la plaza de Copa del Rey. Que si, que no es el objetivo que se marcó el equipo a comienzos de temporada, pero que tiene su relevancia.

El reglamento refleja que tienen derecho a disputar la Copa del Rey los cinco primeros clasificados (es decir, los que disputan el play-off) a excepción de los filiales y vinculados. En el grupo IV de la cuarta categoría del escalafón nacional se da la particularidad de que entre los primeros están el Sevilla Atlético, que solo necesita ya un punto para certificar su condición de campeón y, por añadidura, de nuevo inquilino de la Primera Federación, y el Betis Deportivo, cuarto.

Eso quiere decir que si el filial verdiblanco no desciende hasta la séptima plaza (la peor de sus opciones y que se antoja más que improbable) las plazas de Copa del Rey se ampliarán hasta precisamente esa séptima plaza.

Ese puesto está ocupado a falta de 180 minutos de liga por el Águilas, que suma 46 puntos. Es decir, dos más que la propia Balompédica. El equipo murciano solo ha ganado uno de los siete últimos duelos. Y tiene que recibir al Yeclano Deportivo -que prácticamente tiene garantizada la segunda plaza- y visitar al Marbella, que pelea denodadamente por defender el tercer puesto, que tiene premio en los cruces en lo que se refiere a la supuesta ventaja del factor campo.

Por detrás, como queda dicho con 44 puntos está la Balompédica. Que el domingo (12:00) recibe en el Ciudad de La Línea al ya descendido Cartagena B, que ha sumado un punto en las últimas seis jornadas y que acumula tres partidos sin marcar. Los albinegros cerrarán la temporada en Lebrija ante un Atlético Antoniano que después de ganar uno de sus últimos cinco partidos (tres victorias y un empate) ha abandonado la zona de descenso sobre la que tiene cuatro puntos de renta.

Los otros dos conjuntos que, legítimamente, aún pueden aspirar a esa séptima posición son el UCAM Murcia y el propio Atlético Antoniano. La Unión Atlético (al que no hay que olvidar que le el Comité de Competición le resto tres puntos por carecer de médico de manera sistemática) está a seis del puesto copero y sus opciones matemáticas son casi (casi) inexistentes, entre otras cosas debido a los enfrentamientos directos entre sus rivales.

Los universitarios, con el exbalono Alberto Monteagudo al frente, son novenos con 43 puntos, uno menos que la escuadra de La Línea. El conjunto católico visita primero al Sevilla Atlético (invicto en casa y conjurado para cantar el alirón y el ascenso) y, eso sí, despiden la temporada en La Condomina frente al Vélez, que acaba de confirmar su descenso de categoría.

Por último, el Atlético Antoniano, que aún está más pendiente de evitar el descenso que de otra cosa, visita en la penúltima jornada al Cádiz-Mirandilla, un duelo que se antoja vital en la pelea precisamente por la permanencia. El último duelo del equipo que entrena el exalbinegro Diego Galiano será, como queda dicho, ante la propia Balona. Quién sabe si con la plaza copera en juego.

Con independencia de esa pelea, no hay que olvidar que el octavo puesto concede un billete para la Copa Federación, la otra puerta de entrada a la Copa del Rey, ya en el transcurso del curso próximo. Ahora mismo, por lo que pueda pasar, los linenses tienen la obligación de defenderla.