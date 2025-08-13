La UGT pide la equiparación salarial del personal de limpieza hospitalaria con otros centros de la provincia

El sindicato UGT del servicio de limpieza hospitalaria del Campo de Gibraltar ha reclamado este miércoles que se aproveche la próxima licitación para elegir a la empresa concesionaria para equiparar los salarios del personal a los de otros centros hospitalarios de la provincia.

"Las secciones sindicales de UGT en los hospitales de Algeciras y La Línea ven en la próxima licitación del servicio una oportunidad para igualar las condiciones laborales con otros centros hospitalarios de la provincia y reclaman a las empresas y la administración sensibilidad hacia las demandas de las plantillas", según UGT.

El sindicato recordó que la última negociación del convenio colectivo estuvo marcada por un conflicto laboral que se prolongó durante más de tres meses, debido a la falta de acercamiento entre la empresa licitadora y la administración.

El actual contrato expira el 31 de diciembre, por lo que la UGT reitera su disposición al diálogo y su voluntad de que el futuro convenio recoja mejoras que permitan armonizar las condiciones de trabajo con las de otros hospitales de la provincia.

"Las secciones sindicales llaman a las empresas licitadoras a incorporar estos principios en sus ofertas y apelan a la Junta de Andalucía, como entidad adjudicadora, para que, en el ejercicio de sus competencias, tenga en cuenta las inquietudes de los trabajadores de limpieza de los centros hospitalarios y de salud del Campo de Gibraltar", ha valorado UGT.