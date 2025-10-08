Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 9 de octubre

La agenda del jueves 9 de octubre ofrece una mezcla perfecta de cultura, ciencia y humor. Desde rutas guiadas y concursos ornitológicos hasta conciertos de piano y noches de comedia, los distintos municipios del Campo de Gibraltar proponen actividades para todos los gustos.

La Línea

La jornada comienza en La Línea con la Ruta de Nacho Falgueras, con salida desde la Oficina Municipal de Turismo a las 10:00. Se trata de un recorrido guiado que combina historia local y curiosidades culturales (confirmar asistencia en el 662 361 328).

A las 17:00, en la sede de Ascteg, continúa la I Jornada Historias de la Verja, una cita que sigue desgranando relatos y vivencias en torno al vínculo entre La Línea y Gibraltar.

Ya por la noche, el Teatro La Velada acogerá una nueva cita del V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román”, con la actuación del pianista Álvaro Baltanás a las 20:00.

Los Barrios

El Pabellón Los Cortijillos (Los Barrios) abre sus puertas a la XIV edición del Concurso Exposición Ornitológico Campo de Gibraltar, un clásico para los amantes de las aves. El horario de visita es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, con entrada gratuita.

Jimena

A las 17:30, el Pabellón de San Pablo (Jimena) se convertirá en un espacio de aprendizaje y descubrimiento con el Planetario Aula del Cielo, una experiencia educativa que acerca el universo a pequeños y mayores.

Algeciras

El recinto ferial de Algeciras sigue siendo punto de encuentro con la The Champions Burger Smash Edition a partir de las 18:00, donde la gastronomía se convierte en protagonista.

A la misma hora, el Teatro Florida presenta la obra La Ventana de Dinorah, una puesta en escena de teatro negro a cargo de Apadis Bambalinas.

En el ámbito audiovisual, la ETS de Ingeniería proyecta Aún estoy aquí, dentro del ciclo Alcultura Cinema, a las 19:00.

Y para cerrar el día con humor, Botanic ofrece una nueva noche de comedia con Antonio Ocaña a las 22:00 (apertura de puertas a las 21:00).

Gibraltar

Durante todo el día, Chatham Counterguard en Gibraltar continúa con la Rutita of the Tapa, una ruta gastronómica que combina buena comida y ambiente festivo en el corazón del Peñón.