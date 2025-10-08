Radio Macandé lanza ‘Pejina’, un videoclip muy comarcal grabado entre las dunas de Tarifa

Tras dos décadas de carretera, alma y duende, Radio Macandé vuelve a sus raíces con un lanzamiento que respira Campo de Gibraltar por los cuatro costados. El dúo formado por Juan Luis Mendoza Moreno y Ernesto Márquez acaba de estrenar Pejina, su nuevo single, acompañado de un videoclip grabado en las emblemáticas dunas de Punta Paloma, en Tarifa, donde el viento y la arena se convierten en cómplices de una historia de amistad y música compartida.

En las imágenes, los artistas recorren la mítica carretera flanqueada por dunas, símbolo de ese camino vital que los ha acompañado desde sus inicios. A bordo de una furgoneta estilo van, aparcan a un lado de la carretera para llegar hasta la cima de una duna, donde interpretan el tema con el horizonte tarifeño como telón de fondo. El resultado es una pieza visual que mezcla la nostalgia del pasado y la energía del presente, capturando la esencia del grupo.

Pejina llega como antesala de la gira ‘Vuelta al Camino’, con la que Radio Macandé celebrará sus 20 años de éxitos. El tour arrancará el 17 de octubre en la Sala Maruja Limón de Alhaurín de la Torre (Málaga), y promete un formato íntimo y acústico en el que los seguidores podrán redescubrir clásicos como La Lola, Déjalo conmigo o Estoy hartito, además de su nuevo sencillo.

El dúo natural de La Línea, que ha conseguido un Disco de Oro y el Premio Dial, sigue fiel a su estilo, ese flamenco-pop inconfundible que fusiona la raíz andaluza con sonidos contemporáneos. “Volver al camino es volver a lo que somos”, afirma Juan Luis Mendoza. “Después de tantos años, seguimos sintiendo la misma emoción al subirnos a un escenario o al grabar una canción nueva”, añade Ernesto Márquez.

Con Pejina, Radio Macandé reafirma su compromiso con la autenticidad y con el lugar que los vio nacer. Un regreso cargado de duende, carretera y arena, donde el viento de Tarifa vuelve a soplar a su favor.

Primeras fechas confirmadas de la gira ‘Vuelta al Camino’

17 de octubre: Sala Maruja Limón, Alhaurín de la Torre (Málaga)

06 de noviembre: Sala Aliatar, Granada

08 de noviembre: Sala Impala, Córdoba

22 de noviembre: Sala Malasanta, Huelva

27 de marzo: Sala Berlín, Almería

Próximamente se anunciarán nuevas fechas que ampliarán este viaje musical que celebra dos décadas de amistad, duende y verdad.