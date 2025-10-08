Sumar propone en el Congreso un plan integral para que La Línea tenga un régimen especial tras “décadas de abandono”

La diputada de Sumar por Cádiz Esther Gil de Reboleño ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) que propone un plan integral de actuación para La Línea de la Concepción con el objetivo de reconocer a la ciudad un régimen especial tras “décadas de abandono y desigualdad”.

La iniciativa, presentada por primera vez en sede parlamentaria, reclama que La Línea sea considerada una cuestión de Estado, al estar su desarrollo condicionado por el contencioso internacional de soberanía sobre Gibraltar y por las consecuencias derivadas del cierre y reapertura de la verja fronteriza. “La Línea ha sido históricamente una frontera olvidada, víctima de decisiones políticas tomadas lejos de su gente. Es hora de que el Estado actúe con responsabilidad y justicia territorial”, ha afirmado Gil de Reboleño.

Entre sus propuestas, la PNL plantea la creación de una Comisión Tripartita integrada por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Línea, con participación ciudadana, para coordinar un plan de desarrollo económico y social del municipio. Además, el texto insta a elaborar en un plazo máximo de seis meses un estudio estratégico multidisciplinar que diagnostique las causas estructurales de la desigualdad y trace una hoja de ruta con medidas concretas en materia de empleo, vivienda, infraestructuras, servicios públicos y medio ambiente: “Queremos que el futuro de La Línea se construya con planificación, datos y participación ciudadana, no con medidas improvisadas ni parches”, ha subrayado la diputada gaditana.

La iniciativa también contempla un plan de apoyo a los trabajadores transfronterizos, para garantizar la equiparación de derechos laborales y sociales, la homologación de títulos profesionales y el reconocimiento de la población flotante no censada, estimada en un 30% adicional sobre el padrón, lo que afecta a la financiación estatal y autonómica.

Sumar también propone la creación de complementos económicos específicos por destino para el personal funcionario del Estado destinado en La Línea —policías, sanitarios, docentes, jueces o administrativos—, con el fin de frenar la alta rotación y asegurar servicios públicos estables y de calidad. “Quien trabaja en La Línea lo hace en un contexto de gran presión social y económica. No se trata de privilegios, sino de garantizar derechos y dignidad para su ciudadanía”, ha defendido Gil.

La PNL también incluye medidas para evitar la especulación inmobiliaria y controlar la subida del precio de la vivienda, ante el riesgo de una “nueva burbuja” derivada del proceso de apertura y cooperación con Gibraltar.

La diputada ha vinculado esta propuesta al reciente acuerdo político entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, con acompañamiento de la Unión Europea, que considera “un punto de inflexión” para la comarca. “El fin de la verja debe simbolizar el comienzo de una etapa de cooperación y desarrollo, no una nueva fuente de desigualdades. Por eso pedimos que el Estado actúe ya, antes de que la oportunidad se convierta en frustración”, ha concluido Esther Gil de Reboleño.