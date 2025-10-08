La Línea rinde homenaje al papel de la mujer en el flamenco en la VI edición del Congreso “Antonio El Chaqueta”

La Línea volverá a convertirse en epicentro del arte jondo con la celebración de la sexta edición del Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta”, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre. La presentación oficial se ha llevado a cabo esta mañana con la presencia del alcalde, Juan Franco; las concejalas de Cultura y Actos Públicos, Raquel Ñeco, y de Turismo, Mercedes Atanet; el presidente de la Peña Flamenca Cultural Linense, Enrique Morales, y la directiva de la peña, María Jesús Corrales.

En esta ocasión, el congreso estará dedicado al papel de la mujer en el flamenco, con especial recuerdo a dos figuras fundamentales: Joaquín Vargas Soto “El Cojo de Málaga” y Francisca Santiago Carmona “La Curra”. Con ello, se continúa la línea de reconocimientos a personalidades ilustres iniciada en ediciones anteriores.

El certamen se desarrollará en varios escenarios emblemáticos de la ciudad: el Teatro Paseo de La Velada, el Museo Cruz Herrera, el Palacio de Congresos y la Unión Deportiva Linense.

Cartel del aula de flamenco para niños y jóvenes. / E.S.

La primera jornada arrancará con “Los Colores del Flamenco”, un aula dirigida a niños y jóvenes de cuarto curso de Primaria, cuya presentación correrá a cargo de la concejal de Educación, Santos Martín. La inauguración oficial del Congreso tendrá lugar esa misma tarde, a las 17.30, en el Palacio de Congresos, con la participación de representantes institucionales como el alcalde Juan Franco, la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, o el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal.

A continuación, la presidenta de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Concha Prieto Falcón, ofrecerá la ponencia Las Mujeres en las Peñas Flamencas, presentada por el bailaor linense David Morales. La jornada concluirá con la inauguración de la exposición pictórica La Línea Flamenca, del pintor Jesús Moreno Rodenas, en el Museo Cruz Herrera.

El viernes 7, el periodista y escritor Paco Vargas ofrecerá una conferencia dedicada a “El Cojo de Málaga”, a la que seguirá la intervención de Lourdes Gálvez del Postigo sobre La Mujer en la historia del Flamenco. La velada contará además con la actuación de Chelo Soto al cante y Celio Morales al toque.

Cartel anunciador del VI Congreso Flamenco Antonio El Chaqueta. / E.S.

La jornada del sábado 8 comenzará con un desayuno y visita guiada por los museos de la Peña Flamenca, seguida de una mesa redonda sobre “La Curra”, con la participación de su hijo y varios socios fundadores de la peña. Posteriormente, el profesor y aficionado Ramón Soler Díaz disertará sobre La Repompa de Málaga y su influencia en La Línea de la Concepción.

El programa concluirá con una mesa redonda sobre Las Flamencas del Campo de Gibraltar, moderada por María Jesús Corrales, y una degustación de potajes antes de la clausura y del recital final, que contará con Remedios Reyes al cante, Nono Reyes al toque y Tate y Cepa Núñez al compás.

Exposición pictórica del Congreso de Flamenco. / E.S.

Durante el acto de presentación, el alcalde Juan Franco felicitó a los organizadores “por mantener viva una cita que ya se ha configurado como una de las más importantes del calendario cultural linense”, destacando su coincidencia con el mes en el que se celebra el Día Mundial del Flamenco. También agradeció a la Peña Flamenca Cultural Linense su labor “en la difusión de un arte reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco”.

Por su parte, la concejal de Turismo, Mercedes Atanet, subrayó la relevancia del congreso “para proyectar la imagen de la ciudad hacia el exterior”, mientras que la concejal de Cultura, Raquel Ñeco, destacó “la continuidad y el compromiso de la Peña con el fomento del arte flamenco”.

Cartel de Clausura del Congreso. / E.S.

Desde la organización, se agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de entidades patrocinadoras como Fundación Caja Rural del Sur, Ubago, Hoteles AC, Festina, Ruiz Galán, Unión Deportiva Linense, Asociación de Mujeres Gitanas Nakera Romi, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Con un programa repleto de actividades, el VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” promete ser, un año más, una cita ineludible para los amantes del flamenco y un homenaje al talento femenino dentro de este arte universal.