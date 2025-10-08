Betania y el Ayuntamiento de La Línea convocan el Concurso de Arte Mural 2025 para impulsar el arte urbano y la inclusión social

La ONG Betania, en colaboración con el Ayuntamiento de La Línea, ha lanzado el Concurso de Arte Mural 2025, una propuesta que une arte urbano y compromiso social con el objetivo de fomentar la creatividad, la participación ciudadana y la difusión de valores como la igualdad, la inclusión y la dignidad.

La convocatoria, dirigida a jóvenes mayores de 16 años —de forma individual o en grupos de hasta cuatro personas—, ofrece la oportunidad de convertir la fachada de la sede de Betania (Calle Gibraltar 152) en un gran mural colaborativo de aproximadamente 70 metros de ancho por 5 metros de alto.

"Queremos que los muros de nuestra sede se conviertan en un reflejo de lo que somos como comunidad: diversa, solidaria y comprometida con la esperanza y la dignidad de todas las personas", señalaron desde la organización.

La sede de Betania lleva más de una década luciendo sus característicos graffitis con mensajes de paz, esperanza y oportunidades para los más vulnerables, una tradición artística que ahora busca renovarse con nuevos talentos y miradas.

Requisitos y participación

La participación es gratuita y cada artista o grupo deberá presentar uno o dos bocetos digitales (en formato PDF o JPG, a color y en orientación horizontal) junto con su título y seudónimo al correo concurso@somosbetania.com.

Además, se requerirá un dossier con trabajos anteriores, una breve biografía artística y los anexos de inscripción y cesión de derechos.

El tema del concurso es obligatoriamente social, inspirado en los valores que promueve Betania: inclusión, dignidad, esperanza, humanidad, paz y tolerancia.

Cartel del concurso mural. / E.S.

Premios y plazos

El plazo para inscribirse y enviar los bocetos finaliza el 10 de noviembre de 2025, mientras que la decisión del jurado se anunciará el 18 de noviembre.

El mural ganador se llevará a cabo en un plazo máximo de 10 días tras el fallo del jurado, y siempre antes del 1 de diciembre de 2025.

Los premios serán los siguientes:

Primer premio: 500 €

500 € Segundo premio: 250 €

250 € Tercer premio: 150 €

La organización facilitará todos los materiales necesarios para la ejecución del mural, y los premios se abonarán dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la obra, siempre que esta respete el diseño original presentado.

Compromiso con el arte y la comunidad

Las obras quedarán expuestas permanentemente en los muros de la sede de Betania, y la ONG se reserva el derecho de reproducir y difundir las obras con fines no comerciales.

Asimismo, las bases establecen que la participación en el concurso implica la aceptación íntegra de las normas y el tratamiento de los datos personales conforme a la legislación vigente.

Con esta convocatoria, Betania refuerza su papel como plataforma de apoyo al arte joven y al mismo tiempo reafirma su compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

"El arte tiene la capacidad de transformar espacios y también conciencias. Con este concurso, queremos invitar a los jóvenes a pintar no solo un muro, sino un mensaje de esperanza colectiva", destacaron desde la ONG.