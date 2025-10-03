Morales, Andrades y Téllez dan voz a la memoria migrante en el documental 'Modibo'

El Festival de Cine Documental Alcances (Cádiz) vivió la noche del jueves 2 de octubre uno de sus momentos más intensos con el estreno de Modibo, cortometraje documental dirigido por la cineasta venezolana Blanca Rey y el bailaor linense David Morales. La proyección se enmarcó dentro de la sección "Cádiz Produce", en la última sesión del certamen.

El filme, con fotografía de Mani Manrique y montaje del coproductor Jesús Odreman, cuenta con la música del guitarrista algecireño Salvador Andrades y letras del periodista, poeta y exdirector de Europa Sur, Juan José Téllez, que aportan hondura poética a una historia marcada por el drama y la esperanza.

En pantalla, el taconeo de Morales acompaña el relato en primera persona de Modibo Touré, joven maliense afincado en La Línea de la Concepción, que narra su trayecto migratorio desde que abandonó su país hace diez años. Un viaje atravesado por desiertos, cárceles y fronteras, hasta alcanzar Marruecos y cruzar finalmente el Estrecho. "Emigrar no es solo para sobrevivir, sino para ayudar a quienes quedan atrás", subraya Touré, que pudo reagrupar hace tres años a su esposa y a su hija, presentes también en el estreno.

La propuesta audiovisual iba a nacer como largometraje, pero Rey explicó tras la proyección que "la intensidad de la historia merecía este formato". El flamenco funciona aquí como hilo conductor, con escenarios que van desde las playas de La Línea hasta el cementerio de Tarifa, donde las tumbas anónimas de migrantes y las imágenes de Ildefonso Sena evocan la memoria de quienen no lograron alcanzar la otra orilla. Entre las piezas interpretadas, destacan versiones en español y árabe de La Tarara y la vidalita, que enlazan con la tradición de Macama Jonda de José Heredia Maya.

El relato de Touré conmueve especialmente en los pasajes de llamadas desesperadas de auxilio en el Estrecho y en el recuerdo de su llegada a La Línea, donde descubrió que, al ser menor, debía continuar con su educación en lugar de trabajar.

Tras la proyección de Modibo y de Origen, el público que abarrotaba el patio del ECCO participó en un coloquio con los directores de la sección "Cádiz Produce". David Morales intervino para reflexionar sobre "el contenido social de los documentales y el futuro del lenguaje cinematográfico".

El festival, fundado por Fernando Quiñones y actualmente dirigido por Javier Miranda, ha desplegado desde el 26 de septiembre una programación con títulos esenciales del género, que también rinde homenaje a la cineasta Pilar Távora.