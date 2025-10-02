Memoria de Algeciras rinde homenaje al colectivo Tría 75 con una exposición por su 50 aniversario

El colectivo Memoria de Algeciras, dedicado a rescatar y dar valor al patrimonio gráfico de la ciudad, trae una nueva exposición al Centro Documental José Luis Cano. Se trata de una muestra con motivo del 50 aniversario de Tría 75, agrupación cultural que formaron en dicho año los pintores José Luis García Jaén, Antonio López Canales y Helmut Siesser.

La inauguración ha contado con la presencia de López Canales, el único integrante vivo del colectivo, así como los hijos de García Jaén y de Ivo Siesser, hijo del pintor alemán. La representación municipal ha estado encabezada por la teniente de alcalde María Solanes.

La exposición traslada al espectador el lado más humano de los tres pintores, que se unieron en 1974 con el objetivo de renovar su lenguaje plástico mediante la búsqueda de inspiración directa en el entorno natural y cultural de Cádiz y Ronda de la que salió una exposición colectiva en 1975. La muestra no refleja el contenido de sus trabajos pictóricos, sino que recoge imágenes de las vivencias de sus integrantes, de sus exposiciones o de sus ratos pintando por los pueblos de la sierra.

Cuenta con imágenes de los fondos propios de Memoria de Algeciras, obtenidos a partir de archivos de fotógrafos como Pakofer o de las hijas de Miguel Ángel del Águila, y también de los archivos personales de Antonio López Canales y de Ivo Siesser. En total, recopila en 32 marcos alrededor de 60 imágenes.

José Antonio López Canales, único integrante vivo de Tría 75, junto a los descendientes de García Jaén y Siesser, además de la edil María Solanes. / Claudio Palma

En 1974, los tres pintores emprendieron una "tourneé" por sierras gaditanas y rondeñas en busca de inspiración, paisajes y entornos que les influenciaran plásticamente. El colectivo se presentó oficialmente al público en 1975, de ahí el nombre Tría 75. En sus exposiciones plasmaron las energías acumuladas de esos viajes preparatorios, dedicándose a expresar la experiencia del paisaje, la emoción y la conexión con el entorno natural como punto de partida de su obra.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo día 31 de octubre en el horario habitual del Centro Documental José Luis Cano.

Memoria de Algeciras nace en 2011 alrededor del trabajo de un grupo de hombres y mujeres entusiasmados por el pasado de Algeciras y con el objetivo de recopilar y conservar el legado fotográfico de la ciudad. Tras comenzar con algunas colecciones familiares, fueron recopilando cuanto encontraban de otras personas en redes sociales o de distintos archivos, hasta especializarse en la positivización y puesta en valor de los archivos profesionales de distintos fotoperiodistas.